Sieben Tage nach seiner Torpremiere in dieser Saison lenkte Niederreiter zu Beginn des Mittelabschnitts im Powerplay ein Zuspiel von Mikko Koivu zum 3:0 ab.

Dank dem elften Sieg aus den letzten 14 Spielen rückte Minnesota in der Western Conference bis auf einen Punkt zu Leader Nashville auf. Die Franchise von Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber bezog beim 1:2 bei den Arizona Coyotes die dritte Niederlage in Folge. In seinem 500. NHL-Spiel der Regular Season verbuchte Josi beim Anschlusstreffer im Schlussdrittel seinen siebten Saison-Assist.

Die NHL-Resultate aus der Nacht zum Freitag:

Minnesota Wild (mit Niederreiter/Tor zum 3:0) - Vancouver Canucks (ohne Bärtschi/verletzt) 6:2. Arizona Coyotes - Nashville Predators (mit Fiala, Josi/Assist zum 1:2 und Weber) 2:1. New York Islanders (ohne Sbisa/überzählig) - New York Rangers 7:5. Philadelphia Flyers - New Jersey Devils (mit Müller, ohne Hischier/verletzt) 0:3. Columbus Blue Jackets (ohne Kukan/überzählig) - Florida Panthers (mit Malgin/Assist zum 1:0) 7:3. Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 3:4. Ottawa Senators - Detroit Red Wings 2:1. Calgary Flames - Montreal Canadiens 2:3.