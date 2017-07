Die Letten scheiterten bei der bislang einzigen Teilnahme am Traditionsturnier (2011) erst im Final am HC Davos. Das Kader von Dinamo Riga bilden zum grössten Teil lettische Nationalspieler. So gesehen handelt es sich quasi um einen Vergleich Schweiz gegen Lettland "verstärkt".

Gastgeber Davos greift erst am 27. Dezember ins Turniergeschehen ein, wenn es gegen den Verlierer aus der Abendpartie vom 26. Dezember trifft. Diesen ermitteln das tschechische Team Mountfield Hradec Kralove und Titelverteidiger Team Canada. HPK (Hämeenlinnan Pallokerho) aus Finnland ist der sechste Teilnehmer am 91. Spengler Cup.