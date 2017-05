Der Stürmer des EHC Kloten ist an der Schulter angeschlagen und wird geschont. "Prinzipiell hat er aber gute Chancen auf eine WM-Teilnahme", so Nationaltrainer Patrick Fischer. Hollenstein zählte 2013 zum Schweizer WM-Silberteam.

Fischer wird nach der Partie gegen Kanada den letzten Cut vornehmen und noch je zwei Verteidiger und Stürmer aus seinem aktuellen Bestand streichen. Die Schweiz wird an der WM in der Vorrunde in Paris am 13. Mai erneut auf Kanada treffen.