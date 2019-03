Nachdem Niedereiter zuletzt drei Spiele in Folge geskort hatte, blieb er gegen seine ehemaligen Teamkollegen ohne Tor oder Assist. Bei Minnesota gab Kevin Fiala, der als "Nachfolger" von Niederreiter bei den Wild mit der Nummer 22 aufläuft, beim 1:2-Anschlusstreffer der Gäste durch Eric Staal die Vorlage

Acht Runde vor dem Ende der Qualifikation sieht es danach aus, als würden Niederreiters Hurricanes die Playoffs erreichen. Ihr Polster beträgt nun schon fünf Punkte. Wesentlich dramatischer präsentiert sich die Lage für Minnesota, das wieder ausserhalb der Playoff-Ränge klassiert ist.

Andrighetto trifft

Die Wild wurden von den Colorado Avalanche überholt, die sich zuhause gegen Chicago 4:2 durchsetzten. Bei Colorado reihte sich Sven Andrighetto unter die Torschützen. Der Zürcher Stürmer lenkte nach 86 Sekunden im Schlussdrittel einen Schuss zum zwischenzeitlichen 3:1 ab.

Eine Schlappe erlitten Roman Josi und Yannick Weber mit Nashville. Die Predators unterlagen im Spitzenspiel der Central Division bei den Winnipeg Jets 0:5. Bei Winnipeg, das sich gleichzeitig das Playoff-Ticket sicherte, avancierten Kyle Connor mit einem Hattrick und Goalie Connor Hellebuyck mit 33 Paraden zu den Matchwinnern.

Mit den Boston Bruins qualifizierte sich ein fünftes Team für die Playoffs. Sie gewannen auswärts bei den Florida Panthers (ohne den überzähligen Denis Malgin) mit 7:3.

Hischier/Müller mit erfolgreichem Comeback

Erfreuliche Nachrichten aus Schweizer Sicht gibt es aus Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Dort gaben Nico Hischier und Mirco Müller im Dress der New Jersey Devils nach rund dreiwöchiger Verletzungspause ihr Comeback. New Jersey, das die Playoffs verpassen wird, gewann das Heimspiel gegen die Arizona Coyotes 2:1 nach Penaltyschiessen. Hischier war einer von vier Penaltyschützen, der Nummer-1-Draft von 2017 scheiterte jedoch mit seinem Versuch.