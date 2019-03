Am 26. April in Sierre (20.15 Uhr) und am Tag darauf in Genf (18.00 Uhr) bekommt es die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer zweimal mit Frankreich zu tun. Zum Abschluss der Vorbereitung spielen die Schweizer zwei Partien gegen Gruppengegner Lettland - am 3. Mai in Herisau (20.15 Uhr) und am 4. Mai in Weinfelden (18.30 Uhr). In der Woche vor den Duellen mit Frankreich reist der letztjährige WM-Silbermedaillengewinner nach Sotschi und trifft zweimal auf Russland. In der Slowakei gilt es erstmals am 11. Mai gegen Aufsteiger Italien ernst.