Die Schweizer erspielten sich genügend Möglichkeiten, mehr als den einen Punkt zu holen. Hatten im ersten Drittel die Vorteile noch auf Seiten der Tschechen gelegen, steigerte sich das Team von Trainer Christian Wohlwend nach der ersten Pause. Im Mittelabschnitt lautete das Schussverhältnis 14:7 zu Gunsten der Schweizer, die in der 28. Minute im Powerplay durch Nando Eggenberger in Führung gingen. Der 19-jährige Bündner, seit dieser Saison in Kanada für das Juniorenteam Oshawa Generals tätig, ist erneut der Captain des Teams. Vor einem Jahr hatte er mit null Skorerpunkten und einer Minus-9-Bilanz zu den grossen Enttäuschungen gehört.

Das 1:0 hielt nur während 77 Sekunden, dann glich Martin Kaut für die Tschechen aus. Der Schweizer Goalie Luca Hollenstein machte dabei nicht die beste Figur, ansonsten vermochte er aber mit 26 Paraden zu überzeugen. Beim 1:2 von David Kvasnicka nach 52 Sekunden der Overtime war er machtlos, weil er den Puck zu spät sah.

Zwischen der 38. und der 40. Minute hatten die Schweizer während 90 Sekunden in doppelter Überzahl agieren können, sie liessen diese grosse Chance aber ungenutzt verstreichen. Im letzten Drittel, in dem die Partie hin und her wogte, standen sie dem zweiten Tor mehrmals nahe. Allerdings bekundeten die Schweizer auch Glück, dass die Tschechen zweimal an der Torumrandung scheiterten. So ging das Unentschieden nach 60 Minuten insgesamt in Ordnung.

Trotz der Niederlage lässt sich auf dieser Leistung aufbauen. Die Schweizer hatten schon in der Vorbereitung angedeutet, dass sie stärker als vor einem Jahr sind. Im zweiten Spiel treffen sie in der Nacht auf Freitag auf Gastgeber Kanada, der zu den Favoriten auf die Goldmedaille gehört. Gegen die Nordamerikaner verloren die Schweizer in der vergangenen Woche in einem Testspiel 3:5, wobei der letzte Gegentreffer ein Schuss ins leere Tor war.