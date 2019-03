Der Zuschauer-Durchschnitt in der Qualifikation der National League stieg um 1,7 Prozent auf 6949 Fans pro Spiel. Wie eine Statistik des Internationalen Eishockeyverbandes (IIHF) zeigt, liegt die höchste Schweizer Liga in Europa damit einsam an der Spitze. Dahinter folgen die mehrheitlich in Russland beheimatete KHL mit 6397 und die deutsche DEL mit 6215 Zuschauern pro Partie. Alle anderen Ligen in Europa weisen einen Durchschnitt von unter 6000 Besuchern auf.

Weltweit übertrifft beim Zuschauerinteresse einzig die nordamerikanische NHL mit 17'406 Zuschauern pro Partie (Stand: 14. März) die Schweizer Liga.

Bei den Klubs führt der SC Bern mit 16'290 Fans ein Sextett mit fünfstelligen Zuschauerzahlen an. Hinter Bern folgt wie in der letzten Saison mit deutlichem Abstand SKA St. Petersburg (13'016) aus der KHL. Nebst dem SCB schaffte es mit den ZSC Lions (9694 Zuschauer) eine zweite Schweizer Mannschaft unter die Top 10. Dank der Euphorie nach dem Meistertitel - und trotz der erneut schwachen Qualifikation mit dem Verpassen der Playoffs - machten die Zürcher zwei Plätze gut und liegen neu an 7. Stelle.