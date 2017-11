Für den ersten Zusammenzug der Olympia-Saison musste Fischer die Spielpläne der Klubs besonders berücksichtigen. Weil der SC Bern und die ZSC Lions mit Auswärtsspielen in den Achtelfinals der Champions Hockey League engagiert sind, werden im ersten Test in Biel am 8. November gegen Kanada keine Spieler dieser beiden Vereine in der SIHF-Auswahl dabei sein.

Elf SCB- und ZSC-Akteure stossen stattdessen für die Partien in Helsinki gegen Tschechien (10. November) und Russland (11. November) zum Team. Dafür kehren neun Spieler nach der Partie gegen Kanada zu ihren Arbeitgebern zurück.

Schweizer Aufgebot für den ersten Zusammenzug (6. bis 12. November) mit dem Karjala Cup.

Tor (2): Jonas Hiller (EHC Biel), Gilles Senn (HC Davos)

Verteidigung (11): Eric Blum (SC Bern), Raphael Diaz (EV Zug), Félicien Du Bois (HC Davos), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Philippe Furrer (HC Lugano), Joël Genazzi (Lausanne HC), Romain Loeffel (Genève-Servette HC), Christian Marti (ZSC Lions), Claude-Curdin Paschoud (HC Davos), Yannick Rathgeb (Fribourg-Gottéron) Ramon Untersander (SC Bern).

Sturm (20): Cody Almond (Genève-Servette HC), Andres Ambühl (HC Davos), Chris Baltisberger (ZSC Lions), Enzo Corvi (HC Davos), Luca Cunti (HC Lugano), Luca Fazzini (HC Lugano), Gaëtan Haas (SC Bern), Fabrice Herzog (ZSC Lions), Gregory Hofmann (HC Lugano), Denis Hollenstein (EHC Kloten), Dominic Lammer (EV Zug), Simon Moser (SC Bern), Vincent Praplan (EHC Kloten), Thomas Rüfenacht (SC Bern), Reto Schäppi (ZSC Lions), Tristan Scherwey (SC Bern), Gregory Sciaroni (HC Davos), Reto Suri (EV Zug), Pius Suter (ZSC Lions), Samuel Walser (HC Davos).