Giliati spielte die letzten drei Jahre beim DEL-Team Schwenningen. Der 31-jährige Stürmer erreichte dort in 111 Meisterschaftsspielen insgesamt 53 Skorerpunkte (25 Tore/28 Assists). Zuvor war der Stürmer eine Saison in der russischen KHL und drei Saisons in Finnland engagiert.

Giliati kennt die Schweiz bereits. 2014 spielte er für das Team Canada beim Spengler Cup und in der Saison 2016/2017 lief er in dei Spielen für den HC Davos auf.