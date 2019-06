Der Stürmer nimmt mit den St. Gallern seine insgesamt vierte Saison in der Schweizer National League in Angriff. Vor seinem Engagement in Zürich spielte Cervenka während zwei Jahren für Fribourg-Gottéron. Bei Rapperswil unterschrieb Cervenka einen Vertrag für eine Saison.

Insgesamt absolvierte er in der National League 117 Spiele und realisierte dabei 40 Tore sowie 91 Assists. Bei den ZSC Lions hatte er allerdings nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen die erwarteten Leistungen nicht bringen können. Wegen einer Lungenembolie fiel er wochenlang aus und kam am Ende auf bloss 26 Einsätze (6 Tore).