In seiner zehnten NHL-Partie legte Siegenthaler den Puck in der 2. Minute mit einem Querpass in den Slot für Linienkollege Brett Connolly auf. Dessen Ablenker brachte die Capitals auf die Siegerstrasse. Zu den Matchwinnern für den Stanley-Cup-Sieger der letzten Saison gehörte Goalie Phoenix Copley, der 35 Schüsse parierte und seinen ersten NHL-Shutout feierte. Seit Siegenthaler im Dezember regelmässig zum Zug kommt, haben die Capitals sieben von acht Partien gewonnen.

In Kalifornien stand Timo Meier am Ursprung der zweiten Heimniederlage seiner San Jose Sharks innert drei Tagen. Beim 2:3 nach Verlängerung gegen das Conference-Schlusslicht Los Angeles Kings ebnete der Appenzeller dem Gegner mit einer Strafe den Weg zum Führungstreffer im Powerplay nach vier Minuten. Zwar brachte Meier die Sharks im Schlussdrittel mit dem Assist zum 1:2 zurück ins Spiel und gelang Joe Pavelski 31 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. In der Verlängerung traf aber zum zweiten Mal Ilja Kowaltschuk für die Kings, der wegen einer Verletzung zuletzt mehrere Wochen hatte aussetzen müssen.

Für Sven Andrighetto und Colorado setzte es eine 4:6-Niederlage gegen Arizona ab. Beim zwischenzeitlichen 1:1 verbuchte der Zürcher mit dem Pass zu Torschütze Alexander Kerfoot seinen fünften Skorerpunkt der Saison. Nino Niederreiter bezog mit Minnesota mit einem 1:2 nach Verlängerung gegen Dallas die vierte Niederlage in Folge.