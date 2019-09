Die Oberargauer gewannen in der letzten Saison den Titel in der Swiss League und fungieren seit Jahren auch als Partner- beziehungsweise Farmteam des SCB.

Die drei weiteren im Wettbewerb verbliebenen Swiss-League-Teams waren ebenfalls als Heimteam gesetzt: Ajoie fordert Lausanne, Olten die SCL Tigers sowie Visp den Titelverteidiger Zug.

Von den vier National-League-Duellen besitzt die Partie zwischen den ZSC Lions und Genève-Servette eine besondere Brisanz. Die Genfer hatten in der letzten Saison in der letzten Qualifikationsrunde mit einem Heimsieg im Direktduell um den letzten Playoff-Platz den damaligen Titelverteidiger ZSC Lions in die Klassierungsrunde verbannt. Nun kommt es zu einem "offiziellen" Cupspiel und damit einer Revanche zwischen den beiden Rivalen.

In den weiteren Spielen treffen Rapperswil-Jona Lakers und Fribouerg-Gottéron sowie Davos und Lugano und Biel gegen Ambri-Piotta aufeinander. Biel und Ambri-Piotta duellierten sich in letzten Saison in den Playoff-Viertelfinals (4:1 Siege für Biel).

Schweizer Cup. Auslosung der Achtelfinals: Davos - Lugano, Rapperswil-Jona Lakers - Fribourg-Gottéron, Biel - Ambri-Piotta, Olten (Swiss League) - SCL Tigers, Visp (SL) - Zug (Titelverteidiger), Ajoie (SL) - Lausanne, Langenthal (SL) - Bern, ZSC Lions - Genève-Servette. - Spieldatum: 20. Oktober.

Anmerkung: Wegen Arbeiten am Stadion waren Fribourg-Gottéron und Lugano als Auswärtsteam gesetzt.