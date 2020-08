Tampa Bay jubelt nach Marathon-Spiel zum Achtelfinal-Auftakt

Der Kanadier Brayden Point erlöste die beiden Mannschaften im viertlängsten Playoff-Spiel der NHL-Geschichte mit einem Schlenzer aus dem Handgelenk und schoss Tampa Bay damit in der Best-of-7-Serie 1:0 in Führung. Columbus war zuvor zweimal in Führung gegangen. Zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 40. Minute hatte Dean Kukan einen Assist beigesteuert.

Bei der spielentscheidenden Szene im achten Drittel war Kukan nicht ganz unschuldig. Unmittelbar vor dem Siegtreffer von Tampa Bay sass der Zürcher eine Strafe wegen Spielverzögerung ab. Entsprechend war seine Equipe in eine Druckphase geraten, aus der sie sich letztlich nicht mehr lösen konnte und nach über sechs Stunden Spielzeit bestraft wurde.

Nicht nur die Spieldauer war historisch. Mit insgesamt 151 Abschlüssen gaben beide Mannschaften die meisten Schüsse in einem Spiel seit der Datenerhebung 1955/1956 ab. Ausserdem sicherte sich Joonas Korpisalo, der Torhüter der Blue Jackets, mit 85 Paraden einen weiteren Rekord.

Die später angesetzte Partie zwischen den Boston Bruins und den Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter konnte wegen der nicht vorhersehbaren Länge der Partie nicht planmässig angepfiffen werden und musste um einen Tag verschoben werden.