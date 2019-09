48 Minuten lang hatte Rajala ein unauffälliges Spiel gezeigt. Doch dann stand der Weltmeister, der am Vortag beim 3:1 gegen Fribourg-Gottéron bereits alle drei Tore für seine Mannschafts geschossen hatte, im richtigen Moment am richtigen Ort. Er verwertete das Zuspiel des Österreichers Peter Schneider zum 2:2-Ausgleich und brachte Biel damit wieder zurück in die Partie.

69 Sekunden später doppelte Luca Cunti mit dem ersten Treffer für seine neue Mannschaft zur erstmaligen Führung Biels nach. In der letzten Minute war es dann wieder Rajala, der mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung sorgte. Biel verdiente sich den zweiten Saisonsieg mit einer Steigerung ab dem zweiten Drittel.

Bei Servette, das auf den gesperrten Noah Rod verzichten musste, gefiel wie bereits am Vortag gegen die SCL Tigers Deniss Smirnovs, der Lette mit Schweizer Lizenz. Allein sein Pass zum 1:0 durch Tommy Wingels und sein bereits dritter Skorerpunkt in dieser Saison war das Eintrittsgeld wert.

Genève-Servette - Biel 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

5331 Zuschauer. - SR Stricker/Tscherrig, Kovacs/Wolf. - Tore: 9. Wingels (Smirnovs/Ausschluss Cunti) 1:0. 12. Rathgeb (Pouliot, Tschantré/Ausschluss Miranda) 1:1. 19. Fehr (Winnik/Ausschluss Pouliot) 2:1. 48. (47:35) Rajala (Schneider, Salmela) 2:2. 49. (48:44) Cunti (Ulmer, Kreis) 2:3. 60. (59:15) Rajala 2:4 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 6mal 2 Minuten gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Smirnovs; Rajala.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Mercier; Le Coultre; Wingels, Smirnovs, Winnik; Wick, Fehr, Maillard; Douay, Kast, Bozon; Fritsche, Berthon, Miranda; Simek.

Biel: Paupe; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schneider, Cunti, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Lüthi; Karaffa, Tanner, Wüest.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Rod (gesperrt), Richard und Antonietti, Biel ohne Brunner, Fuchs, Gustafsson, Hügli, Kohler (alle verletzt) und Riat (NHL). Genève-Servette von 58:38 bis 59:15 ohne Torhüter.