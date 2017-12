Descloux hatte am Dienstag beim 4:2-Sieg gegen Ambri-Piotta in der 57. Minute einen Penalty von Lukas Lhotak abgewehrt, sich bei der Aktion aber verletzt. Er musste mit der Bahre vom Eis getragen und zu Untersuchungen ins Spital überführt werden. Immerhin sei keine Operation nötig.

Servette hatte Descloux erst vor einer Woche (zum zweiten Mal in dieser Saison) von Ambri-Piotta geholt. In den verbleibenden Partien vor der Weihnachtspause am Donnerstag gegen Kloten und am Freitag auswärts gegen die ZSC Lions dürfte Remo Giovannini das Tor hüten.