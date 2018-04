Die Schweizer Junioren führten nach dem ersten Drittel durch Tore von Valentin Nussbaumer und Nico Gross mit 2:0 und bis in die vorletzte Minute noch mit 4:3. Stéphane Patry und Mika Henauer hatten im letzten Abschnitt innerhalb von 46 Sekunden aus dem 2:3 ein 4:3 gemacht. Der Siegtreffer gelang den Weissrussen 16 Sekunden vor dem Ende.

Nun spielt die Schweiz, die in den ersten Gruppenspielen Schweden (1:3), den USA (5:8) und Kanada (0:5) unterlegen war, gegen Frankreich im Best-of-3-Format um den Klassenerhalt. Das erste Spiel findet am Donnerstag statt, das zweite am Samstag und ein eventuell drittes am Sonntag. Frankreich beendete die Gruppenphase wie die Schweiz punktelos. Der Aufsteiger verlor gegen Russland (1:7), Finnland (0:7), die Slowakei (1:7) und Tschechien (2:9).

Telegramm:

Schweiz - Weissrussland 4:5 (2:0, 0:2, 2:3). - Magnitogorsk. - 3090 Zuschauer. - SR Holm/Zrnic (SWE/SLO), Müller/Schischlo (GER/RUS). - Tore: 13. Nussbaumer (Mettler, Tanner/Ausschluss Gotowez) 1:0. 17. Gross (de Nisco, Barbei) 2:0. 27. Kasjanin (Alistrow) 1:2. 31. Koliatschonok (Kasjanin, Alistrow) 2:2. 45. Aschgirei (Alistrow, Protas) 2:3. 49. Patry (Nussbaumer, Tanner/Ausschluss Oxentjuk) 3:3. 50. Henauer (Verboon) 4:3. 59. (58:44) Lewschunow (Kasjanin, Alistrow) 4:4. 60. (59:48) Alistrow (Kasjanin, Koliatschonok). - Strafen: Je 2mal 2 Minuten.