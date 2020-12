Visp weiter in Quarantäne, Ajoie spielt dieses Jahr nicht mehr

Der Swiss-League-Klub aus dem Kanton Jura kann auch am 27. (gegen die EVZ Academy) und 29. Dezember (in Langenthal) nicht antreten. Die Quarantäne läuft zwar am 26. Dezember aus, doch anschliessend müssen sich die infizierten Spieler ausgiebigen Tests unterziehen, ehe sie wieder spielen dürfen.

Nach dem verlorenen Cup-Viertelfinal gegen den SC Bern wurden gleich zehn Akteure positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie am Samstag (gegen Sierre) konnte der EHC Visp auch nicht zum Spiel vom Montag (gegen Kloten) antreten. Vier Teammitglieder der Walliser Equipe wurden positiv auf das Coronavirus getestet; die Mannschaft befindet sich weiterhin in vorsorglicher Quarantäne. Eine Anordnung des Kantonsarztes steht noch aus.

In der Swiss League wird die Situation mit dem Spielplan allmählich prekär. Ajoie ist mit erst 15 Spielen bereits jetzt das Team, das die wenigsten Partien ausgetragen hat. Alle anderen haben mindestens drei und bis zu acht Spiele mehr absolviert.