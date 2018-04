Zum zehnten Mal kommt es zur Playoff-Begegnung zwischen den Capitals und den Penguins - nur einmal setzte sich die Mannschaft aus Washington durch. Besonders schmerzhaft waren die Niederlagen in den letzten beiden Jahren. Washington unterlag jeweils als Qualifikationssieger am späteren Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh. Auch in diesem Jahr treten die Capitals mit dem Heimvorteil an und zählen auf die Impulse von Alexander Owetschkin, der zum 6:3 gegen Columbus zwei Tore beitrug.

Der Russe erzielte in den laufenden Playoffs bislang fünf Tore, eines weniger als Sidney Crosby, der Starspieler der Pittsburgh Penguins. In den Playoff-Direktduellen konnten jeweils beide Entscheidendes beitragen: Owetschkin gelangen in den 20 Partien gegen Pittsburgh 12 Tore und 14 Assists, Crosby in den 19 Begegnungen mit Washington 10 Tore und 12 Assists.

Die erste Partie der Serie findet gegen Ende dieser Woche in Washington statt. Noch nicht entschieden ist der Achtelfinal zwischen den Boston Bruins und den Toronto Maple Leafs, die am Mittwoch das entscheidende siebte Spiel bestreiten.