Der Zürcher Verteidiger kam bei seinem Einstand in der besten Hockey-Liga der Welt vor 15'506 Zuschauern auf über 12 Minuten Eiszeit. Zum Schluss der Partie wies Siegenthaler, der bislang nur in Washingtons Farmteam Hershey Bears zum Einsatz gekommen war, eine ausgeglichene Bilanz aus: Er stand bei keinem Treffer, die allesamt in Überzahl erzielt wurden, auf dem Eis.

Der kanadische Stürmer Anthony Duclair erzielte im Spitzenkampf der Metropolitan Division für Columbus nach fünf Minuten im Schlussabschnitt den entscheidenden Treffer. Einen erstmaligen Rückstand hatte Matt Niskanen Mitte des 2. Drittels für das Heimteam noch ausgleichen können.

Gar eine 1:6-Kanterniederlage setzte es für die New Jersey Devils mit Mirco Müller und Nico Hischier bei den Toronto Maple Leafs ab. Im ungleiche Duell - der Zweite der Eastern Conference traf auf den Zweitletzten - legte der Favorit den Grundstein für den Erfolg dank einem 4:1 im 2. Drittel. Für New Jersey war in der Folge die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen nicht mehr abzuwenden.