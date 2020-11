ZSC Lions rücken auf Platz 2, Biel gewinnt Berner Krisengipfel

Die Doppelrunde dieses Wochenendes bot wieder schmale Kost. Am Freitag wie am Samstag wurden jeweils zwei Spiele verschoben. Ganz mies erging es dem EV Zug. Am Freitag konnten sie nicht spielen, weil es der HC Lugano nicht durch den gesperrten Gotthard-Tunnel geschafft hatte, und am Samstag wurden die Innerschweizer als erstes National-League-Team überhaupt zum zweiten Mal in Quarantäne geschickt.

Neben den ZSC Lions siegten am Samstag auch Ambri-Piotta (2:1 gegen Servette) und Biel (4:1 gegen die SCL Tigers). Ambri-Piotta feierte die Hälfte seiner vier Saisonsiege gegen das Spitzenteam Servette.

Rangliste:

1. Fribourg-Gottéron 12/24. 2. ZSC Lions 13/23. 3. Lausanne 10/22. 4. Zug 10/22. 5. Genève-Servette 10/19. 6. Lugano 9/17. 7. Rapperswil-Jona Lakers 13/17. 8. Ambri-Piotta 14/14. 9. Bern 12/13. 10. Biel 11/12. 11. SCL Tigers 10/8. 12. Davos 8/7.