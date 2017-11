Während die ZSC Lions das Eis bereits zum sechsten Mal hintereinander als Sieger verliessen, sicherte sich Gottéron zum dritten Mal in Folge einen "Dreier". Das Duo schloss damit punktemässig zum zweitplatzierten Lugano (41 Punkte) auf.

Direkt dahinter folgen Zug und Davos mit 37 respektive 36 Zählern. Der EVZ kam zuhause gegen den Vorletzten Ambri-Piotta bereits zum dritten Sieg in dieser Woche, nachdem er zuvor sieben Mal in Folge verloren hatte. Der Siegtreffer gelang Zugs Schweden Viktor Stalberg in der 41. Minute per Penalty.

Wie der ZSC und Zug musste auch Davos am Freitag einem frühen Rückstand nachrennen. Doch auch das Team von Arno Del Curto gelang im Duell zweier formschwachen Teams gegen Biel die Wende. Das 3:2 war erst der zweite Sieg in den letzten vier Wochen für die Bündner und verschafft ihnen etwas Luft.

Derweil ist Biel, das ohne Stammkeeper Jonas Hiller (geschont) nach Davos gereist war, definitiv im Strichkampf angekommen. Die Niederlagen von Lausanne (9.), den SCL Tigers (10.) und Ambri (11.) spielt den siebtplatzierten Seeländern jedoch in die Karten.

Resultate und Tabelle:

Resultate: Lausanne - ZSC Lions 2:5 (2:3, 0:1, 0:1). Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). Davos - Biel 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Zug - Ambri-Piotta 4:2 (1:2, 1:0, 2;0).

National League. Die weiteren Spiele vom Wochenende. Samstag, 18. November: SCL Tigers - Lausanne (19.45 Uhr). Biel - Lugano (19.45). Bern - Fribourg-Gottéron (19.45). Ambri-Piotta - Kloten (19.45). - Sonntag, 19. November: ZSC Lions - Davos (15.45 Uhr). Kloten - Bern (15.45).

Rangliste: 1. Bern 20/46 (72:37). 2. Lugano 20/41 (67:46). 3. ZSC Lions 21/41 (76:54). 4. Fribourg-Gottéron 22/41 (60:57). 5. Zug 22/37 (64:55). 6. Davos 22/36 (61:64). 7. Biel 22/27 (60:69). 8. Genève-Servette 21/25 (49:61). 9. Lausanne 20/24 (54:67). 10. SCL Tigers 22/24 (53:67). 11. Ambri-Piotta 22/23 (50:67). 12. Kloten 20/16 (40:62).