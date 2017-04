Der 29-jährige Amerikaner unterschrieb mit Zug einen Zweijahresvertrag. In den letzten zwei Saisons erzielte der Center für den schwedischen Verein Linköping in 98 Spielen 80 Punkte. In der letzten Qualifikation war er die Nummer 13 der Skorerliste Davor war Roe, der Mitte Juli in Zug erwartet wird, bei München und Salzburg jeweils Topskorer.