Der Vertrag garantiert Müller im ersten Jahr 775'000 Dollar und im Folgejahr 925'000 Dollar.

Müller war Mitte Juni in einem Tauschgeschäft gegen zwei Draft-Picks der 2. und 5. Runde von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils gewechselt. Dort steht er künftig mit dem Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier im Kader.

In der letzten Saison kam Müller bei San Jose auf lediglich vier NHL-Einsätze. Den Grossteil der Saison absolvierte er mit San Jose Barracuda in der AHL. Beim Farmteam der Sharks kam Müller, der seit seinem Draft 2013 (als Nummer 18) stets bei der Organisation der Kalifornier unter Vertrag gestanden hat, in 77 Spielen auf 2 Tore und 23 Assists.