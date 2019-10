In Übergrössen hängen sie draussen an den Wänden des Parken-Stadion in Kopenhagen. John «Faxe» Jensen, Flemming Povlsen, oder Bent Christensen. Die Legenden des dänischen Fussballs sind die Boten einer längst vergangenen, aber nicht vergessenen Zeit, als 1992 sensationell der Europameistertitel gefeiert wurde. Und sie sind bis heute der Grund, weshalb das Volk hohe Erwartungen hat. Da kann es nur seinem Selbstverständnis entsprechen, dass sich das eigene Land direkt für die EM qualifiziert.

Dieses Unterfangen ist just ins Stocken geraten. Weil nach dem positiv bewerteten 3:3 gegen die Schweiz weder zu Hause die Iren – mit deren langen Bällen die Dänen Mühe hatten – noch auswärts die Georgier bezwungen wurden. Woraus sich heute eine Siegplicht gegen die Schweiz vor ausverkauftem Haus ergründet.

Gleichwohl sind die Skandinavier über 90 Minuten seit drei Jahren ohne Niederlage, davon ausgenommen das Testspiel gegen die Slowakei, als die Titulare wegen eines Disputs mit dem Verband streikten. Ebendieser lässt den Vertrag mit Nationaltrainer Age Hareide scheinbar ohne Not im nächsten Sommer auslaufen, auch der Staff wird dann ausgetauscht. Dies verkündete der Verband bereits kurz nach der WM am 10. Juni – es brachte Unruhe.

Die fehlende Wertschätzung für den Trainer

Der Norweger Hareide beklagte sich in der Folge über fehlende Wertschätzung, sagte sinngemäss: