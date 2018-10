«Es ist klar, dass es massive Kritik gibt, mit der wir umgehen müssen. Das blende ich als Trainer aber aus», sagte Löw im Auditorium des Stade de France und schaltete in den Offensivmodus: «Wir wollen mutig und mit Dynamik nach vorne spielen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir den Charakter haben, den Abstieg zu verhindern.»

Dem viermaligen Weltmeister droht bei einer weiteren Pleite der Sturz in die europäische Zweitklassigkeit und Löw möglicherweise in der Stadt der Liebe die Trennung vom DFB. Sein persönliches Schicksal stellt Löw hinten an: «Das Wichtigste ist es, die Spieler wieder aufzurichten.»

Löw fordert «eine Reaktion»

Nach dem Abgesang von Amsterdam beim Erzrivalen Niederlande (0:3) müsse die DFB-Elf «eine Reaktion zeigen», forderte Löw und versicherte, dass «wir die Lehren aus dem Spiel gezogen haben».

Die Situation ist kritisch. Bei einer Niederlage hätte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Nach dem WM-Debakel wäre ein Abstieg ein weiterer großer Imageschaden für das Aushängeschild des Verbandes. «Wir kennen den Ernst der Lage», versicherte Kapitän Manuel Neuer. Innerhalb des Teams werde «viel gesprochen».

DFB-Präsident spricht Löw Vertrauen aus

Die Aufarbeitung der bitteren Niederlage im Johan-Cruyff-Stadion erfolgte am Sonntag in Amsterdam, wo Löw ein Gespräch mit DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte. «Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen, das ist gut», sagte Löw. Am Montag wurde die Analyse in der französischen Hauptstadt vor und nach dem einstündigen Abschlusstraining fortgesetzt.

Auto-Fan Löw hatte daher bei der Ankunft am Hotel Molitor nicht einmal einen Blick für den mit Graffiti verzierten Oldtimer im Eingangsbereich. Er trug wie in den vergangenen Tagen einen schwarzen Schal. «Halsweh und Gliederschmerzen» plagten den Bundestrainer nach