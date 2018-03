Ähnliche Szenen gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dieses Mal sind es nicht laut knallende Böller, sondern Pyro, die zum Unterbruch führen. Der Gästesektor scheint zu brennen, so viele Fackeln zünden die Walliser Anhänger. Der Rauch des Feuerwerk-Spektakels verschlechtert die Sicht dann so sehr, dass ein Fortsetzen des Spiels kurzfristig nicht möglich ist und Schiedsrichter Schnyder erneut abbricht.

Gebracht hat es ihren Lieblingen reichlich wenig, obwohl Sion spielerisch die bessere Mannschaft war, verlieren die Walliser mit 0:1. Es wird eine Busse dazu kommen. Denn die beiden Unterbrüche sind ganz eindeutig dem Sion-Anhang anzulasten und sind natürlich vom Schiedsrichter-Gespann rapportiert worden.

Ein dreckiger Sieg macht noch keinen Frühling

Was hat der FC Basel Glück gebraucht für dieses 1:0. Letztlich war man auf gütigste Mithilfe der Walliser angewiesen. Erst pressen sie in einer Situation, in der sie das nicht sollten. Dann schaufelt Keeper Kevin Fickentscher schon fast allein ins Tor. Denn der Abschluss von Albian Ajeti hat den Namen «Schuss» nicht wirklich verdient. Sion-Trainer Maurizio Jacobacci sprach danach von einem «dreckigen Tor». Die FCB-Akteure davon, dass sie das Glück erzwungen hätten. Es war ihnen in der Winterpause irgendwie abhandengekommen.

Alle hoffen nun, dass nun Ähnliches passiert wie im Herbst nach dem 1:0 gegen den FC Zürich. Da brauchte es ein eigentlich unreguläres Tor, um den FCB zurück in die Spur zu bringen. Aber irgendwie glaubt jetzt noch niemand wirklich, dass die Krise überstanden ist. Vielleicht auch, weil man gemerkt hat, dass die Geschichte sich zwar manchmal wiederholt, aber eben keine Gesetze kennt. Man war auch schon hinten in der Winterpause – und wurde dann trozdem Meister. Ja, aber dieses Jahr wird es anders sein. Das sagt beim FCB zwar niemand offiziell, aber man spürt es, dass die Meisterkampf entschieden ist. Und die Krise noch nicht wirklich überstanden.

Am Ostermontag geht es weiter in der Liga. Ausgerechnet gegen den souveränen Leader YB in Bern. Wenn der FCB dann neuerlich verliert – was keine Überraschung wäre nach den bisher gezeigten schwankenden Leistungen –, dann geht das Zittern um Platz 2 weiter. Denn St. Gallen hat zuletzt fünf Mal in Serie gewonnen, reitet auf einer Welle und liegt bei einem Spiel weniger nur drei Punkte hinter dem FCB. Da ist noch nichts ausgestanden.

Es geht auch mit Frei und Stocker in der Startelf

Valentin Stocker und Fabian Frei kehrten im Winter zum FCB zurück. Man hoffte, dass sie die Rotblauen im Duell mit YB zum Triumph führen würden. Daraus wurde nichts, der FC Basel rutschte unaufhaltsam in die Krise. Die einzigen beiden Siege vor dem Sion-Spiel gewannen die Basler zuvor in Thun und in Manchester. In Thun schmorte Fabian Frei auf der Bank und Valentin Stocker begann. Frei wurde zwar eingewechselt, aber erst in der 91. Minute, da war Stocker schon fast seit einer Viertelstunde auf der Bank. In Manchester gewinnt Basel zwar, aber wiederum stehen nicht beide Rückkehrer in der Startelf. Frei in der Innenverteidigung, Stocker auf der Bank. Am Sonntag, beim dritten Sieg des Jahres, stehen Frei und Stocker erstmals gemeinsam in der Startelf.