Nach zwei Niederlagen in Winnipeg gerieten die Wild auch im ersten Heimspiel in Rückstand. Zwei Powerplay-Tore vom Finnen Mikael Granlund und dem amerikanischen Routinier Zach Parise brachten noch im ersten Drittel die Wende. Im zweiten Abschnitt sorgte Minnesota mit vier Toren für die Entscheidung.

Niederreiter, in der Qualifikation viertbester Torschütze von Minnesota, wartet in den Playoffs noch auf seinen ersten Skorerpunkt. In der Nacht auf Mittwoch bietet sich Minnesota daheim die Chance auf den Ausgleich in der Serie.

Golden Knights führen bereits 3:0

Die Vegas Golden Knights benötigen derweil nur noch einen Sieg, um in die Playoff-Viertelfinals einzuziehen. Der Liga-Neulinge, der ohne den verletzten Luca Sbisa auskommen muss, feierte gegen die Los Angeles Kings den dritten Sieg im dritten Spiel .