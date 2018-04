Sie will nicht sprechen. Sagt der Manager. Das wolle sie nie, wenn sie verletzt sei oder nicht spiele. Dabei gibt es vieles, über das es sich zu sprechen lohnen würde: die Verletzung am rechten Fuss, die sie an der Teilnahme beim Heimturnier in Lugano hindert. Über die vergangenen Monate, die ihr nicht die Resultate gebracht haben, die der verheissungsvolle Start ins neue Jahr mit dem Sieg gegen Venus Williams bei den Australian Open versprochen hatte. Oder über die Gründe, warum es in der Schweiz nicht so gut läuft wie anderswo.

Vor zwei Jahren war Belinda Bencic 18-jährig schon die Nummer sieben der Welt. Das Gesicht für das neue Frauen-Turnier in Biel, sicher auch ein kostspieliges. Es hat sich nicht bewährt: im Vorjahr steckte sie in einer Krise. Nun, nachdem das Turnier nach Lugano gezügelt ist, fehlt Bencic verletzt, mal wieder. Doch den Mut hat sie nicht verloren. Und ihre Stimme auch nicht. Am Freitag, kurz vor 09.00 Uhr klingelt das Telefon. Am anderen Ende: Belinda Bencic. Das Protokoll.

Belinda Bencic, hatten Sie schon Frühstück?

Belinda Bencic: Sicher, wie immer. Oatmeal (Haferbrei, Anm. d. Red.) mit Kokosnuss, Milch und einer Banane.

Danke für den Anruf. Ihr Manager meinte, Sie hätten maximal 15 Minuten Zeit, wir beeilen uns also.

Ach was, das ist doch kein Problem. Ich bin gerade in der Slowakei und auf dem Weg ins Training. Ich habe also Zeit.

Es ist die langweiligste Frage, aber wir stellen sie trotzdem: Wie geht es Ihnen eigentlich?

Langweilig, aber wichtig! Nicht so gut mit meinem Fuss. Ich gehe an Krücken, kann kaum laufen, es ist bitter und sehr schmerzhaft. Ich kann es nicht anders sagen: Es ist scheisse. (lacht)

Können Sie uns erklären, was für eine Verletzung Sie genau haben?

Es ist beim dritten Zeh am Vorfuss. Es ist aber keine Stressfraktur, wie viele geschrieben haben. Es ist zwar nichts gebrochen, aber stark entzündet. Rund um den Knochen hat es Flüssigkeit und das ist sehr schmerzhaft. Wenn ich einfach weitergemacht hätte, hätte ich einen Ermüdungsbruch riskiert. Ich kann also nichts machen und muss einfach Geduld haben. Ich schätze, dass ich vier bis sechs Wochen Pause machen muss. Es hängt davon ab, wie stark die Schmerzen sind. Die nächsten Turniere habe ich jedenfalls abgesagt. Wann ich zurückkomme, weiss ich noch nicht.