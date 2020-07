Fast wie Kroos, aber nicht tätowiert – YB-Regisseur Michel Aebischer macht Jagd auf den Titel-Hattrick

In der Buchhaltung arbeiten, ein Interview geben, zu Mittag essen, zurück ins Büro hetzen und schliesslich trainieren: Am Tag unseres Kennenlernens hat es Michel Aebischer gerade ziemlich streng. «Ich möchte einmal so gut spielen wie Toni Kroos», gibt der junge Aufbauer der Young Boys dem Besucher am Ende mit auf den Heimweg.

Dreieinhalb Jahre sind seither vergangen. Das vierjährige Studium an der Handelsschule mit dem zwölfmonatigen Praktikum auf der YB-Geschäftsstelle ist längst abgeschlossen, und als Fussballer hat sich der inzwischen 23-Jährige ganz schön weiterentwickelt. Jetzt sitzt ­Aebischer auf der Tribüne des Wankdorfstadions und sagt: «Ich spiele sicher noch nicht so gut wie Kroos, habe mich ihm aber ein Stück weit angenähert.» Allerdings nur, was die Performance auf dem Rasen angeht. Bezüglich Tätowierungen ist der Star von Real Madrid weit voraus, führt gefühlt mit 10:0. Das soll, Vorbild hin oder her, auch so bleiben. «Da habe ich nichts geplant», sagt Aebischer.

Eine klassische Nummer 8 mit hoher Passqualität

Wie der deutsche Nationalspieler sieht auch er sich als klassische Nummer 8. Mit dem Auftrag, im zentralen Mittelfeld dank grosser Passsicherheit das Spiel zu organisieren, Tore vorzubereiten und ab und zu auch selber einmal ins Netz zu treffen. In 87 Super-League-Spielen hat er seit seinem Debüt im September 2016 gegen Luzern acht Mal getroffen und 15 Assists geliefert. «Ein paar entscheidende Zuspiele mehr müssen es schon noch werden», sagt Aebischer. Doch in solch jungen Jahren bereits zweifacher Schweizer Meister zu sein und in der Champions League mitgemischt zu haben, ist allerhand.

Mehr noch: Die konstant guten Leistungen haben ihm im November letzten Jahres beim 6:1 in Gibraltar mit einem Kurzeinsatz zum Debüt in der Schweizer Nati verholfen. Drei Tage zuvor hatte mit Cedric ­Itten vom FC St. Gallen ein weiterer Akteur aus der Super League den Sprung geschafft. Und einige mehr könnten bald schon den Weg ins Team von Nationalcoach Vladimir Petkovic finden (siehe die Fotogalerie unten). Dass die EM wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden ist, hat Aebischer nicht aus den Schuhen gehauen. «Das Spiel in Gibraltar erweckt natürlich Hoffnung auf mehr», sagt der Schlaks. Vielleicht gelinge es ihm ja in diesem Jahr, näher an die Stammformation heranzurücken. Dann hätte die Verlegung der EM für ihn sogar etwas Gutes gehabt.