Der FC Basel steht im Viertelfinal der Europa League: 1:0 gegen Eintracht Frankfurt

Das Finalturnier wird in verschiedenen Stadien in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Für den FC Basel beginnt es nächsten Dienstag in Gelsenkirchen mit dem Viertelfinal. In diesem trifft die Mannschaft von Trainer Marcel Koller auf Schachtar Donezk, den überlegenen Gewinner der Meisterschaft in der Ukraine.

Im Match gegen Eintracht Frankfurt gerieten die Basler nie in Gefahr, den klaren Vorsprung aus dem Hinspiel preiszugeben. Beide Mannschaften kamen zu zahlreichen guten Torchancen. Aus dem Schlussresultat geht dies nicht hervor.

So lief das Spiel