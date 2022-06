Fussballkultur Aufwärmübungen im Zeichen des Frauenfussballs Die Fussballkultur-Bar Didi:offensiv am Basler Erasmusplatz widmet sich im Zuge der Europameisterschaft dem Frauenfussball. An diesem Freitag diskutiert ex FCB-Captain Melanie Huber über die Zukunftschancen. Teil der Veranstaltungsreihe ist ausserdem ein Blick zurück von zwei Pionierinnen der Bewegung in der Region.

Melanie Huber zu ihrer aktiven Zeit, hier im Dress des FC Basel. Am 1. Juli diskutiert sie in der Fussballkultur-Bar Didi:offensiv in Basel über den Frauenfussball in der Schweiz. Freshfocus

Am Mittwoch kommender Woche beginnt die Europameisterschaft der Frauen, am Samstag, 9. Juli trifft die Schweizer Nationalmannschaft in ihrem Startspiel auf Portugal, aber in Basel läuft das Aufwärmprogramm bereits. An diesem Freitag wird eine kleine Veranstaltungsreihe fortgesetzt, die von der Fussballkultur-Bar Didi:Offensiv ausgerichtet wird.

Von 19 bis 21 Uhr diskutieren heute zwei profunde Kennerinnen zum Thema «Anschluss verpasst? Über den Schweizer Frauenfussball und seine Zukunft». Moderatorin Seraina Degen, SRF-Redaktorin, wird die ehemalige Nationalspielerin Melanie Huber gegenübersitzen, die gerade erst als Captain des FC Basel mit knapp 29 Jahren ihre Karriere beendet hat.

Thema wird sicherlich auch Hubers neuer Job im Männerfussball sein: Sie wird beim FCB im Profibereich als Nachfolgerin von Teammanager Gusti Nussbaumer eingearbeitet.

Erfahrungsbericht aus Saudi-Arabien

Den Auftakt der Reihe «Fussball-Heldinnen», die ab 6. Juli mit einer Ausstellung im Lokal am Erasmusplatz begleitet wird, bildete der Erfahrungsbericht von Sandra Kälin. Die ehemalige Spielerin (unter anderem beim FC Basel) aus Einsiedeln war Assistentin der deutschen Globetrotterin Monika Staab, die voriges Jahr in Saudi-Arabien als Nationaltrainerin angeheuert hat. Kälin, heute Personaltrainerin, half, das frisch gegründete Team auf die Länderspielpremiere (ein Sieg auf den Malediven gegen die Seychellen) vorzubereiten.

Kälins Fazit: So vorurteilsbeladen sie an die Aufgabe heranging, so herzlich erlebte sie die Menschen, so positiv den Spirit eines Teams aus einem Land mit unterentwickelten Rechten für die Frauen.

Am 13. Juli berichten zwei Pionierinnen

Den Abschluss der Reihe bildet am 13. Juli, direkt im Anschluss an das zweite EM-Spiel der Schweiz (18 Uhr gegen Schweden), ein Rückblick zweier Pionierinnen: Evelyn Zimmermann aus Aesch, die mit GC einst den Cup gewann, sowie Catherine Kern vom DFC Therwil berichten von den Anfängen des Frauenfussballs in der Nordwestschweiz.