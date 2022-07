Conference League Basler Mentalitätscheck an einem Ort für Fussballromantiker Das Seaview Stadium in Belfast versprüht den Charme früherer Fussballtage. FCB-Trainer Alex Frei ist angetan davon und spricht von einer Bewährung vor allem für die jungen Spieler.

Captain Fabian Frei, Trainer Alex Frei und Mediensprecher Simon Walter am Mittwochabend im Bauch des Seaview Stadium in Belfast. zvg

Wellblech, Backstein und jede Menge Fussballnostalgie – der Tross des FC Basel hat nicht schlecht gestaunt, als er am Mittwochabend zum Abschlusstraining im Seaview Stadium vorbeischaute. Zum einen ist da die Freundlichkeit der Crusaders, die ja am Donnerstag nichts anderes wollen, als den Gast aus der Schweiz zu ärgern oder zumindest herauszufordern. Zum anderen versprüht das Seaview die Aura eines rudimentären, wohltuend ungekünstelten Fussball-Standortes.

Alex Frei, der weitgereiste Trainer des FCB, war regelrecht angefasst von den Eindrücken: «Wir gehen hier zurück zur Basis. Das ist Fussball, wie er vor vielen Jahren einmal war.» Im St. Jakob-Park ist die Garderobe gerade aufwändig modernisiert worden, im Seaview müssen sich die Basler Spieler mit einer Kabine begnügen, wie sie es vielleicht noch in einem Cup-Erstrundenmatch irgendwo auf dem Land antreffen.

Das alles hat Ingredienzien, die bei aller vordergründigen Überlegenheit des FC Basel eine Prüfung werden. «3000 Zuschauer hier können so sein wie 30000 in Bern», prophezeit Frei und sagt: «Das Spiel wird zeigen, wie weit unsere jungen Spieler sind, ob sie die Nerven unter Kontrolle haben. Deshalb wird es eher ein Mentalitätscheck sein.»

Das Personal-Update

Frei stehen Taulant Xhaka (gesperrt), Jean-Kévin Augustin, Emmanuel Essiam, Hugo Vogel (verletzt) sowie Kasim Adams, Adriano Onyegbule (nicht spielberechtigt) nicht zur Verfügung. Der Trainer will «zwei, drei Veränderungen» zum Servette-Spiel in der Startelf vornehmen, und sehen, wie sich die Jungen bewähren. Auf Kunstrasen – das ist dann das einzige, was Frei bei der britischen Tradition in puncto Naturrasenpflege nicht ganz versteht.