Conference League Belfast träumt vom Unmöglichen gegen Basel Mit einem 2:0-Vorsprung geht der FC Basel in Nordirland ins Rückspiel der Conference-League-Ausscheidung gegen die Crusaders (Donnerstag, 21.00 Uhr, live bei SRF). Die Gastgeber träumen vom Coup, der Basler Trainer sagt: «Es liegt nur an uns.»

A night to remember: Crusader-Captain Billy Joe Burns (linkes Bild, ganz rechts) trifft gegen die Elstern aus Gibraltar in der dritten Nachspielminute und bringt sein Team in die nächste Runde gegen den FC Basel. Imago

Viel ist nicht hinterlegt in den Archiven zu diesem Fussballabend am 14. September 1976. Es sind damals Zeiten mit viel Gesprächsstoff, der FC Basel läuft unter Trainer Helmut Benthaus seit drei Jahren einem Meistertitel hinterher, René Theler ist der Präsident und muss sich mit Fragen wie Obergrenzen bei der Bezahlung von Fussballspielern beschäftigen, und zum ersten Mal ist Trikotwerbung in der Schweiz gestattet. Der FCB läuft mit dem Schriftzug des Basler Reiseunternehmens von Umberto Guarnaccia auf.

Die Teilnahme am Europacup gehört damals noch nicht zur Selbstverständlichkeit wie es heute der Fall ist. Die erste Runde führt den FC Basel nach Belfast zum Glentoran FC, neben Linfield und Cliftonville eine der grossen Drei in der von ethno-kulturellen Gegensätzen geprägten nordirischen Hauptstadt.

Maissen, der TV-Kritiker, trifft gegen Glentoran

Der FCB tritt mit einer Elf an, die nur Geschichtsvergessenen nichts mehr sagt: Wenger im Tor, Mundschin, Geisser, Maradan, Stohler, Demarmels, Von Wartburg, Nielsen, Maissen, Muhmenthaler sowie Lauscher.

Das Dargebotene fasste die NZZ seinerzeit so zusammen: «Schwach und von vielen Missverständnissen und Fehlpässen geprägt.» Das Ergebnis: eine 2:3 Niederlage. Immerhin: Erni Maissen, also jene Ikone, die heutzutage den messerscharfen TV-Experten gibt, erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und der eingewechselte Peter Ramseier vor 3000 Zuschauern im Oval Stadium das Kopfballtor zum 3:2, das dem FCB die Chance für das Rückspiel wahrte. Und die nutzte er 14 Tage später auch durch einen klaren 3:0-Erfolg (Tore: Nielsen, Mundschin, Demarmels).

Eine echte Trouvaille: Bewegte Bilder vom Hinspiel des FC Basel bei Glentoran Belfast im Jahr 1976. glentoran.com/

46 Jahre danach ist der FCB erstmals wieder auf die Insel zurückgekehrt. Um am Donnerstag mit einem 2:0-Vorsprung gegen den Crusaders FC auf die nächste Qualifikationsstufe zur Conference League zu hüpfen. Auf dem Papier scheint das eine reine Formsache zu sein, wenn da nicht die breite Brust wäre, mit der die «Crues» vorige Woche aus Basel heimgekommen sind.

Und jetzt träumen sie völlig zurecht davon, dem «europäischen Schwergewicht» FC Basel noch einmal die Stirn zu bieten, einen ähnlichen Kraftakt hinzubekommen wie im St. Jakob-Park. Wo sie zwar auch in Überzahl nach Taulant Xhakas Platzverweis in ihrer Festung namens Sechzehnmeterraum belagert wurden, um dann in den Schlussminuten aber sogar noch die Riesenmöglichkeit zum Anschlusstreffer zu erhalten.

«In Europa ist alles möglich»

Stephen Baxter, der seit 2005 amtierende Trainer der Kreuzritter, trauert diesem Moment ein bisschen nach, denn er hat ja erst neulich gesehen, wie seine Mannschaft ein Comeback gefeiert hat: In der 80. Minute das 2:1 und in der 93. Minute das 3:1 – okay, gegen Bruno’s Magpies aus Gibraltar, denen man nicht einmal zu nahe tritt, wenn man sie als Thekenmannschaft bezeichnet, weil sie in Bruno’s Bar gegründet wurden.

Jedenfalls reichte dieses 3:1, um in der bis 1898 zurückreichenden Klubgeschichte zum vierten Mal eine erste Runde auf europäischer Ebene zu überstehen. Und jetzt, nach nicht nachlassender Gegenwehr in Basel und mit nur zwei Gegentoren als Hypothek wird der Phantasie freien Lauf gelassen. «Die Jungs haben ihre Fesseln abgelegt und sollen die Gelegenheit geniessen», hat Trainer Baxter als Parole ausgegeben und der Belfast Telegraph meint: «Die Crusaders glauben daran, dass sie das Ding drehen können, und mit dem Heimvorteil ist in Europa alles möglich.»

So feierten die Fans im Seaview Stadium von Belfast das Weiterkommen des Crusaders FC gegen Bruno's Magpies in der ersten Qualifikationsrunde zur Conference League. Imago

Seit der Ligareform 2008 haben die Crusaders tatsächlich einiges möglich gemacht. Hinter Rekordmeister Linfield (56 Titel) stehen sie seither an zweiter Stelle der ewigen Tabelle, unter Langzeittrainer Baxter haben sie je drei Mal die Meisterschaft in der Premiership und im Irish Cup gewonnen. Europäisch durchgesetzt haben sie sich viermal, gegen Gegner aus Litauen, Estland, den Färöern und eben Gibraltar. Sich vorzustellen, dass das auch gegen Basel gelingt, fällt schwer, einen Gegner, den Baxter für eines der besten Teams Europas, wenn nicht der Welt hält.

Soweit sieht sein Basler Kollege Alex Frei sein Team vielleicht noch nicht, aber dass die Nummer 39 des europäischen Rankings sich gegen die Nummer 255 blamieren könnte, das kann auch der FCB-Trainer beim besten Willen nicht heraufbeschwören.

Alex Frei nennt die Aufgabe «relativ einfach»

Nach der Ankunft am Mittwochmittag im Belfast, wo die Basler Reisegruppe ein bewölkter Himmel und frische, aber vergleichsweise wohltuende Temperaturen empfingen, sagte Frei: «Einerseits ist es eine ordentliche Ausgangslage, aber ein 2:0 ist auch immer trügerisch. Es wiegt dich in Sicherheit. Für uns ist es eine relativ einfache Geschichte: Mit einem souveränen Auftritt null Komma null in die Bredouille kommen und zum richtigen Moment das Führungstor schiessen. Und mit 3:0 ist die Sache dann langsam durch.»

Und er sagt auch: «Wir haben Respekt vor dem Gegner, und die äusseren Umstände kommen den Crusaders entgegen, das Stadion, der Kunstrasen. Aber wir müssen die Qualität haben, erst gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass irgend etwas möglich ist. Es liegt an uns.» Mit ihrem Traum vom unmöglich Erscheinenden bleiben die Crusaders also alleine.