Conference League Das 3:3 im Liveticker: Diouf und Zeqiri verhelfen dem FCB zum Comeback in Bratislava Es war ein wilder Ritt im Nationalstadion von Bratislava, der mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden zwischen Slovan Bratislava und dem FC Basel endet und dem FCB alle Chancen auf ein Weiterkommen in der Conference League offen lässt. Darian Males traf zur Basler Führung vom Penaltypunkt (29.), Slovan drehte das Spiel mit Toren unmittelbar vor und kurz nach der Halbzeit zum 3:1, ehe der FCB durch Treffer der eingewechselten Andy Diouf und Andi Zeqiri zurückkam.

7 Bilder 7 Bilder Die Basler Führung in der 29. Minute: Penaltytorschütze Darian Males und Bradley Fink, der den Elfmeter herausholt. Claudio De Capitani / freshfocus

Das Spiel:

Im Vorfeld der Partie wird vom Basler Team eine Reaktion erwartet. Diese Hoffnung erfüllt das Team von Alex Frei, das ungewohnt defensiv startet und vorerst nichts anbrennen. lässt. Die zehn Feldspieler igeln sich in der eigenen Platzhälfte ein und warten geduldig auf eine Chance, welche in der 29. Minute auch kommt. Males verwertet nach einem Foul an Fink den fälligen Elfmeter souverän.

Anschliessend klebt das Pech aber an den Füssen der Basler. Nach einem rüden Foul muss der Torschütze Males ausgewechselt werden. Sein Stellvertreter Millar verursacht in den letzten Sekunden der ersten Hälfte einen Elfmeter. Bratislava lässt sich nicht zwei Mal bitten und trifft mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Zum Beginn der zweiten Halbzeit sieht die Defensive der Basler gleich zwei Mal schlecht aus: Zuerst verliert Burger nach 49 Minuten das Kopfballduell gegen Kucka, welcher unhaltbar aus kurzer Distanz trifft. Nur vier Zeigerumdrehungen später reichen zwei Pässe, um die gesamte Basler Mannschaft schwindlig zu spielen. Cavric trifft in der 53. Minute lässig per Lupfer.

FCB-Trainer Frei reagiert und wechselt dreifach. Nach nur einer Minute sticht bereits der erste Joker: Diouf lässt nicht locker und verwertet einen Abpraller per Kopf. Auch Zeqiri, welcher für Fink ins Spiel kommt, triff nach einem von Diouf eingeleiteten und Lang vorbereiteten Angriff zum Ausgleich. Basel versucht danach, die Partie zu entscheiden, kommt ab der 80. Minute aber zur Vernunft und spielt dieses Unentschieden über die Zeit. Abgesehen von den vielen Flugmeilen bringt der FCB also auch einen Punkt zurück auf Basel.

Der Beste:

Andy Diouf reisst das Offensivspiel der Basler nach seiner Einwechslung an sich, kommt nach nur einer Minute zu seinem Premierentreffer im FCB-Dress und leitet den Ausgleich gekonnt ein.

Das gab zu reden:

Darian Males wird nur zehn Minuten nach seinem Treffer hart gefoult. Der Schweizer hält sich mit einem schmerzverzehrten Gesicht das Knie, viele befürchten eine üble Verletzung. Basel kann in der Pause aber Entwarnung geben: Der 21-jährige scheint sich nicht schwerer verletzt zu haben.