Conference League Nach deutlicher Steigerung trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit: Der FC Basel siegt im Hinspiel der Europa Conference League gegen den Crusaders FC mit 2:0 Der FC Basel gewinnt nach einer harmlosen ersten Hälfte das erste Heimspiel der Saison und schafft sich für das Rückspiel nächsten Donnerstag in Nordirland ein kleines Polster.

13 Bilder 13 Bilder Die FCB-Spieler lassen sich nach Abpfiff im ersten Heimspiel der Saison von der Muttenzerkurve feiern. Marc Schumacher/freshfocus

Das Spiel:

Zäh. ein passenderes Wort gibt es kaum, um den Einstieg, ja gar die erste Halbzeit dieses Spiels zu beschreiben. Der FC Basel ist zwar bemüht, die Crusaders üben sich aber in tapferer Gegenwehr. So spielt sich das Geschehen zumeist vor dem Strafraum der Nordiren ab, jedoch kaum darin. Das erste Mal richtige Strafraum-Action gibt es dann in der 30. Minute. Taulant Xhaka reklamiert nach einer Berührung Elfmeter, foult in der nächsten Szene aber seinen Gegenspieler und wird nach der folgenden Rangelei verwarnt. Genau zwei Zeigerumdrehungen später sieht der Basler Mittelfeld-Pitbull nur noch den Kabinentrakt des Stadions. Nach dem Freistoss, den er selbst verursacht hat, steigt Xhaka zum Luftduell hoch und streckt seinen Gegenspieler nieder. Gelb-Rot. Postwendend trifft Dan Ndoye nach einer Einzelaktion mit einem satten Schuss zur FCB-Führung.

Nach der Pause zeigen sich die Hausherren wie ausgewechselt, nach einem Fabian-Frei-Eckball trifft Adam Szalai wunderbar mit der Hacke in die linke Ecke. Vor allem auch die in der ersten Halbzeit schwache linke Seite mit Sayfullah Ltaief und Andrea Padula zeigt einige gute Ansätze, die Basler erspielen sich einige Chancen. Gegen Ende des Spiels schaltet Rotblau einige Gänge zurück, sodass die Crusaders doch noch zu einer Chance kommen. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kommt Jonathan McMurray alleine mit dem Kopf zum Abschluss, doch Marwin Hitz steht goldrichtig und spielt zum ersten Mal im FCB-Dress zu null.

Der Beste:

Wie bereits gegen den FC Winterthur ist es auch in diesem Spiel schwierig, die schillernde Figur im FCB-Dress zu finden. Hervorzuheben sind aber sicherlich die Tore von Dan Ndoye und Adam Szalai, sowie Marwin Hitz, der seinen Kasten rein gehalten hat. Der FCB kann also mit einem kleinen Polster nach Nordirland reisen.

Das gab zu reden:

Zwei Minuten. So lange brauchte Taulant Xhaka, um sein Konto mit zwei gelben Karten zu füllen. Er kann sich bei seinen Teamkollegen bedanken, dass sie einen kühlen Kopf bewahrten und den Sieg in trockene Tücher gebracht haben.