Conference League Basel feiert seine tragischen Verlierer nach dem K.o. in der 129. Minute Der Traum vom ersten europäischen Endspiel mit Schweizer Beteiligung ist geplatzt: Der FC Basel verliert das dramatische Halbfinal-Rückspiel der Conference League mit 1:3 gegen die Fiorentina, die nun am 7. Juni in Prag auf West Ham trifft.

Das Ende: Antonin Barak dreht nach seinem Treffer in der 129. Minute ab, der FCB mit Michael Lang, Marwin Hitz (am Boden) und Riccardo Calafiori ist geschlagen. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Ein dramatisches Ende der durchwegs nervenaufreibenden Conference League ist dem FC Basel nicht erspart geblieben. In der 129. Minute, nach einem langen Unterbruch aufgrund eines medizinischen Notfalls im Sektor der Gästefans, erzielte der Tscheche Antonin Barak in der Verlängerung das 3:1, mit dem die Fiorentina den Final erreicht gegen West Ham am 7. Juni in Prag, wo der FCB so gerne auch gewesen wäre. Als erstes Schweizer Team überhaupt in der Geschichte des Europacups.

Angerichtet hatten die Fans des FCB im erstmals seit 2018 wieder mit 36'000 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park mit einer gewaltigen Choreografie, einem Greif, dem Slogan «Beflügelt vom Traum» und dem vielstimmigen Motto «Alli zämme, immer weiter».

Heiko Vogel schickte dieselbe Elf aufs Feld, die in der Vorwoche in Florenz mit dem 2:1-Auswärtssieg diesen Traum hatte in greifbarer Nähe rücken lassen. Vincenco Italiano stellte die Fiorentina gleich auf vier Positionen um, änderte an seiner 4-3-3-Grundformation aber nichts.

Das Spiel entwickelte sich zu dem gleichen taktischen Armdrücken wie schon in der Toskana. Der FCB mit seiner Fünferabwehrkette und einem kompakten Block aus Andy Diouf, Taulant Xhaka sowie Wouter Burger im Zentrum überliess dem Gegner den Ballbesitz – 64 Prozent bis zum Pausenpfiff – mehrheitlich in den Räumen, «die uns nicht interessieren», wie es Vogel schon nach dem Hinspiel ausgedrückt hatte.

37 Bilder 37 Bilder Schon vor dem Start sind die Menschen in Massen vor dem Stadion. Zum ersten Mal seit 2018 ist das Joggeli mit 36000 Personen wieder ausverkauft. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Und die Rotblauen verstanden es, von Beginn weg Nadelstiche zu setzen, vor allem über den wie immer an Donnerstagabenden wie aufgedreht wirkenden Dan Ndoye, der am rechten Flügel mal um mal mit seinem ungeheueren Speed entwischte.

Nur: Zählbares kam dabei nicht heraus. Dennoch stimmte das Drehbuch aus Basler Sicht nach einer halben Stunde.

Die Fiorentina erhöht den Druck, die Führung überrascht nicht

Das begann sich zu ändern, als die Bälle in der Spitze nicht mehr gehalten werden konnten. Die Fiorentina baute Zug um Zug Druck auf. Ein Kopfball von Nicolas Gonzalez zischte haarscharf am Pfosten vorbei (31.), dann reagierte Marwin Hitz grossartig gegen Giacomo Bonaventura.

Die Führung für die Fiorentina in der 35. Minute war deshalb keine Überraschung mehr. Sie entsprang wie schon im Hinspiel aus einem stehenden Ball, diesmal dem vierten Corner, den Captain Cristiano Biraghi auf Gonzalez zur Mitte brachte. Wie frei der Italiener zum Kopfball kam, kann nur Ndoye erklären, der seinen Gegenspieler ziehen liess.

Der Ausgleich von Amdouni kommt aus dem Nichts

Beirren liessen sich die Basler davon nicht. Es ging nach Seitenwechsel im gleichen Stil weiter, weshalb der Ausgleich in der 55. Minute das Etikett «aus dem Nichts» verdient. Andy Pelmard lancierte knapp hinter der Mittellinie mit einem lang gezogenen Freistoss Zeki Amdouni. Der Basler Wunderstürmer vernaschte den nicht nur in dieser Szene überfordert wirkenden brasilianischen Verteidiger Igor und traf mit rechts überlegt ins lange Eck. Es war das siebte Tor Amdounis in der Conference League, womit er mit dem bis dahin wirkungslosen Ex-Basler Arthur Cabral gleichzog. Und im Joggeli hielt es niemand mehr auf den Sitzen.

Dieser Amdouni war in der 72. Minute der Unglücksrabe, der unfreiwillig für Gonzalez auflegte zum 1:2. Eine Flanke von Dodo lenkte Kasim Adams zu seinem verdutzten Mitspieler ab.

Der K.o. in der 129. Minute

Aus von der Fiorentina der gepflegt gespielten Umklammerung fanden die Basler nicht mehr heraus. Die Verlängerung war ein zähes Ringen. Der eingewechselte Luka Jovic hatte zwei Mal den Siegtreffer auf dem Fuss, beim ersten Ball in der 94. Minute reagierte Hitz ein weiteres Mal mirakulös. Einmal noch, die letzten Minuten liefen, fand der FCB noch einmal in den Strafraum des Gegners. Doch auch der laute Aufschrei der Kulisse trug den Ball nicht ins Tor.

Die 129. Minute und damit die letzten Sekunden liefen, als die Fiorentina ihr glückliches Ende fand und das Tor des eingewechselten Barak – Andy Pelmard, bis dahin überragend, sah nicht gut aus dabei – das bittere Aus für die Rotblauen bedeutete. Gefeiert wurde die Mannschaft für ihren Kampf, ihren Widerstand und ihre Leidenschaft, die sie in dieser Kampagne und auch bei diesem letzten Gang demonstriert hat, dennoch von den Fans.

Noch drei Gelegenheiten, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen

Für den FCB geht somit eine Reise zu Ende, die ihn bislang über 58 Saisonspiele und davon 20 in der Conference League geführt hat. Er hat seinen Fans internationale Höhepunkte am Laufmeter beschert und sie im nächsten Moment in der heimischen Meisterschaft verzweifeln lassen. Dort hat er jetzt noch drei Gelegenheiten, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und einen Platz zu erreichen, der ihn auch kommende Saison berechtigt, sich auf europäischem Parkett zu zeigen.