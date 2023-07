Conference League Nach Kostanay droht erneut der Osten: Diese Gegner sind für den FC Basel in der dritten Quali-Runde möglich Drei Tage vor dem Start in die Conference-League-Qualifikation wird dem FC Basel am Montag bereits der mögliche nächste Gegner zugelost. Eine Übersicht, wohin die Reise gehen könnte.

Der FC Basel ist gemäss Uefa-Ranking hinter Club Brügge das zweitbeste Team im Wettbewerb Uefa

Der FC Basel trifft in den kommenden zwei Wochen in der zweiten Runde der Conference League Qualifikation auf Tobol Kostanay aus Kasachstan. Am 10. und 17. August steht bei einem Weiterkommen dann bereits die dritte Qualifikationsrunde an. Der oder die möglichen Gegner werden am Montag, 24. Juli, in Nyon ausgelost. Der FC Basel ist gesetzt und trifft damit auf einen vermeintlich schwächeren Gegner.