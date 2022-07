Transfer Das uneingelöste Versprechen: Matías Palacios wird den FCB wohl verlassen Er kam als Juwel aus Argentinien und schürte Phantasien in Basel – jetzt wechselt Matías Palacios wohl nach Abu Dhabi.

Auf 46 Einsätze und zehn Skorerpunkte kommt Matías Palacios in seinen eineinhalb Jahren in Basel - jetzt geht er nach Abu Dhabi. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Dieser Vorname. Diese Herkunft. Natürlich löst das in Basel Phantasien aus. Hoffnungen. Vor allem, wenn sie auch noch in Kombination erscheinen. Matías aus Argentinien. Der nächste Mati. Der nächste Fantasista, wie sie in seiner Heimat Ballkünstler nennen.

All diese Gedanken kreisten in den Köpfen der Anhänger des FC Basel, als dieser im Februar 2021 Matías Palacios vom argentinischen Partnerklub Atlético San Lorenzo de Almagro verpflichtete. Ein 18-jähriges Juwel, einer dieser Spieler, die auf der Rangliste des «Guardian» der 60 vielversprechendsten ihres Jahrgangs gelten.

Ein Talent, welches angeblich auch von Real Madrid umgarnt worden war. Und der plötzlich als Nach-Nachfolger von Matías Delgado in Basel stand. Es war eine immense Bürde, welche der junge Argentinier in Basel tragen musste. Eine, die wohl zu gross war und die er nie wird einlösen können.

Denn Matías Palacios wird den FC Basel verlassen. Natürlich sofern er seine Medizinchecks besteht, aber daran dürfte kaum einer zweifeln. Zweifelhaft ist eher der Verein, den er sich für seinen nächsten Schritt ausgesucht hat: der Al Ain FC. Und wer diesen nicht kennt, dürfte nicht alleine sein, schliesslich ist der Verein in der fussballerisch eher unbekannten Liga Abu Dhabis daheim, wurde dort aber zuletzt Meister.

Absage an Luzern – und jetzt das wohl lukrative Angebot

Wie Al Ain und der FCB am Donnerstag mitteilen, habe man eine erste Einigung getroffen, Palacios absolviere am Freitag seine Checks. Weitere Infos sollen dann nach Bestehen dieser Tests folgen.

Obschon es nicht klar vermerkt ist, deutet alles auf einen definitiven Transfer hin. Dies, nachdem der FCB im Trainingslager noch erklärte, dass man Palacios’ Entwicklung beobachten möchte und er allenfalls auch in Basel zu genügend Einsätzen kommen werde. Auch deshalb wurde ein Leihe nach Luzern damals noch abgelehnt.

Jetzt aber scheint sich das Kapitel Matías Palacios in Basel gleich gänzlich zu schliessen. Er hätte damit in der Geschichte einen Platz als uneingelöstest Versprechen. Und als eines, von dem man in Basel nie ganz wissen wird, was denn möglich gewesen wäre, wäre er mal ganz angekommen.

Zwar konnte man nach einer langen Angewöhnungszeit an Land, Leute, Sprache – und vor allem die Kälte, die ihm zu schaffen machte, wie er in einem Interview mit dieser Zeitung erklärte – sein Potenzial in einzelnen Spielzügen und genialen Pässen immer wieder erahnen. Aber restlos zu überzeugen, vermochte er nie. Auch, weil nie ein Trainer diskussionslos auf ihn setzte. Palacios war immer ein Rotations-Kandidat, egal ob der Trainer Ciriaco Sforza, Patrick Rahmen oder Guillermo Abascal hiess. Unter Letzterem spielte Palacios zuletzt meist nur noch in der U21.

Eine hohe Investition in Coronazeiten

Wie Alex Frei den Abgang von Palacios bewertet, wird er am Freitag erklären. Möglich, dass der neue FCB-Coach in seinem Kader doch keinen Platz mehr für ihn sah. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass der FC Basel aus dem unerschöpflich reichen Abu Dhabi ein so lukratives Angebot vorliegen hat, welches er schlicht nicht ablehnen kann.

Auch angesichts dessen, dass die Basler damals eine Summe knapp unter drei Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte an San Lorenzo überwiesen haben. Eine hohe Summe in von Corona gezeichneten Zeiten.