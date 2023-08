Schweizer Cup Debütantenball im Jura und weitere Erkenntnisse nach dem 8:1 des FC Basel gegen 2. Ligist Saint-Blaise Beim 8:1 des FC Basel gegen den Neuenburger Vorortverein Saint-Blaise (2. Liga) in der ersten Cuprunde gibt es bemerkenswertere Dinge zu konstatieren als das Resultat.

Liam Millar traf erstmals seit über einem Jahr wieder und dann auch gleich doppelt. Das gab es für Millar beim FCB noch gar nie.

Der Tag ist für den Neuenburger Sechstligisten Saint-Blaise (2. Liga) schon in der 16. Minute perfekt. Nach einem Fehlpass von Andrin Hunziker kontern die Amateure gegen sich nur schwerfällig bewegende Basler. Zwei Pässe später rennt der ehemalige Xamax-Junior Nolan Toitot alleine auf den Cup-Goalie des FCB, Mirko Salvi, zu. Gekonnt verwertet der Aussenverteidiger die einzige Chance des Spiels für den krassen Underdog und das Centre sportif les Fourches eruptiert. Fans, Ballkinder und Spieler feiern bis in die anschliessende Trinkpause in einem Jubelknäuel. Szenen, wie es sie nur im Cup gibt.

Das Telegramm Saint-Blaise - Basel 1:5 (1:8) Les Fourches. – 3600 Zuschauer. – SR: Lionel Tschudi. - Tore: 9. Millar 0:1 (Hunziker). 15. Toitot 1:1 (Fraga). 22. Millar 1:2 (Malone). 30. Malone 1:3 (Sigua). 36. Djiga 1:4 (Schmid). 41. van Breemen 1:5 (Schmid). 51. Hunziker 1:6 (Schmid). 63. Jovanovic 1:7 (Penalty). 68. Junior Zé 1:8 (Jovanovic). Saint-Blaise: Pabion; Oke (46. Edoh), Alan Saiz, Santana Luna; Blattner (46. Economidis), Fraga, Garcia Lima, Toitot; Amadio, Alba (75. Jerson), Evan Saiz Pennarossa. Basel: Salvi; Adjetey, Djiga, van Breemen; Millar (59. Kade), Avdullahu, Xhaka (64. Essiam), Schmid; Malone (59. Junior Zé), Sigua; Hunziker (59. Jovanovic). Bemerkungen: Basel ohne Burger, Calafiori (nicht verfügbar), Comas, Dubasin, Frei, Lang, López (verletzt), Vogel (krank), Barisic und Demir (nicht spielberechtigt). – Verwarnungen: 62. Economidis, 74. Saiz (Foul). – 62. Pabion pariert Elfmeter von Jovanovic. 16. Lattenschuss von Malone und 54. von Millar.

Es ist dieser Moment, von dem sich die Amateure aus dem Vorort Neuchâtels noch Jahre lang erzählen werden. «Das Gegentor ärgert mich. So ein Spiel musst du zu Null beenden», sagt später Timo Schultz. Doch der FCB-Trainer ist rund anderthalb Stunden nach dem 1:1 wieder gut gelaunt. Denn am Ende hat sein Team 8:1 gewonnen und sich keine weitere Blösse gegeben.

Liam Millar stellt mit seinem Doppelpack in der Startphase zweimal die Weichen auf Sieg. Zum ersten Mal trifft der Kanadier damit zweimal in einem Spiel für den FCB und es sind auch Millars erste Tore seit mehr als einem Jahr, als er in Belfast zuletzt über einen eigenen Treffer jubeln konnte.

Dominik Schmid spürt beim Eckball den Atem der Basler Fans. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Das dritte Tor schiesst mit Maurice Malone ein FCB-Debütant, dessen erster Auftritt von Dynamik und vielen guten Offensivaktionen geprägt war. Und weil Nasser Djiga und Finn van Breemen zwei Ecken direkt beziehungsweise mit etwas Verspätung per doppeltem Nachschuss in weitere Tore ummünzen, ist der Drops erwartungsgemäss bereits zur Pause gelutscht, beziehungsweise das Glace bei Temperaturen von über 30 Grad geschmolzen.

Nach dem Seitenwechsel trifft erst noch Andrin Hunziker per Kopf, ehe die fünf Minuten von Neuzuzug Djordje Jovanovic folgen. Direkt nach seiner Einwechslung verschiesst er mit seinem ersten FCB-Ballkontakt einen Elfmeter. Weil es im Anschluss an die Parade erst Ecke und dann ein Handspiel gibt, darf der 23-jährige Serbe aber erneut antreten und diesmal macht er seine Sache besser und trifft nur vier Minuten nach seiner Einwechslung mit dem zweiten Ballkontakt zum 7:1.

Fünf Minuten später assistiert er dann auch noch zum 8:1-Endstand durch Junior Zé, der ebenfalls erstmals für den Basler traf. Ein Training mit der Mannschaft am Samstag reichte Schultz, um Jovanovic, dessen Spielberechtigung ebenfalls am Vortag eingetroffen war, direkt reinzuwerfen. «Er hat Qualität und ist da, damit er auf dem Platz steht», sagt Schultz, der von Jovanovic und dem am Freitag verpflichteten Adrian Barisic erwartet, dass sie «direkt eine Führungsrolle im Team übernehmen».

Auch Burger liebäugelt jetzt mit einem Wechsel

Der FCB freut sich nach dem 8:1 im Jura nicht nur über den Einzug in die nächste Cuprunde, wo er Dank Losfee Benni Huggel Mitte September auswärts auf Bosporus Bern aus der 2. Liga inter trifft. Er freut sich auch über zahlreiche Debüts. Jovanovic, Malone, Zé und Djiga trafen zum ersten Mal. Millar erzielte seinen ersten Doppelpack. Dazu kamen die Debüts von Jovanovic, Malone und Jonas Adjetey und die Startelf-Debüts von Hunziker und Gabriel Sigua. Der aus Tiflis gekommene Georgier bekam auch ein Sonderlob vom Trainer: «Er hat das heute hervorragend gemacht und gezeigt, dass er im Zentrum eine Option ist.»

Optionen gibt es auch auf dem Transfermarkt. Da neben Riccardo Calafiori auch der ebenfalls angeschlagen gemeldete Wouter Burger noch mit einem Wechsel (vermutlich auf die Insel) liebäugelt und vor allem auch auf den Aussenverteidigerpositionen und im defensiven Mittelfeld noch Verstärkung gesucht wird, könnten in der kommenden Woche weitere Spieler hinzukommen.

Mit einer ähnlichen Formation wie am Sonntag gegen Saint-Blaise wird der FCB wohl nie mehr auflaufen. Daran ändert auch der 8:1-Kantersieg nichts.