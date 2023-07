Conference League Der FCB erleidet Schiffbruch und steht schon in Runde 1 vor dem Aus Nach der 1:3-Heimniederlage in der Qualifikation gegen Tobol Kostanay ist die Conference League für den FCB sprichwörtlich in weite Ferne gerückt. Knapp 13'000 Zuschauer erleben ein Spiel mit grotesker Wendung.

Endgültig bedient: Der FCB kassiert den dritten Gegentreffer gegen Kostanay. Von links Michael Lang, Taulant Xhaka und Torhüter Mirko Salvi. Marc Schumacher / freshfocus

Das fängt ja gut an! In einem Spiel mit einer aberwitzigen Wendung gerät der FC Basel zum Auftakt im Europacup, der ihm vergangene Saison so viele berauschende Momente beschert hatte, mit der 1:3 (1:0)-Heimniederlage gegen den FC Tobol Kostanay in Rücklage. Er ist so im Hintertreffen, dass beim Rückspiel in Kasachstan eines der viel beschworenen kleinen Fussballwunder passieren muss, um das eigentlich Unvorstellbare zu verhindern: Gegen einen im Uefa-Ranking 200 Plätze schlechter klassierten Gegner in der ersten Runde auszuscheiden.

Das Joggeli war mit fast 13'000 Zuschauern besetzt und offenbar hatten viele der Jahreskartenbesitzer eine Gratisofferte genutzt. Dies hatte der FCB als Kompensation angeboten für die selbstauferlegte Schliessung der Muttenzerkurve nach den schweren Ausschreitungen im April.

Telegramm FC Basel - FK Tobol Kostanay St. Jakob-Park. – 12287 Zuschauer – SR: Gustavo Correia (Por). – Tore: 25. Barry 1:0 (Burger), 57. Déblé 1:1 (Penalty), 62. Orazov 1:2, 71. Chesnokov 1:3. Basel: Salvi; Lang (77. Djiga), Comas, van Breemen, Calafiori; Frei, Burger (39. Xhaka), Schmid (68. Augustin), Ndoye; Barry, Kade (77. Lopez). Kostanay: Konovalov; Kairov, Rogac, Mladjovic, Asrankulov; Zharynbetov (81. Mrkaic), Ilic; Chesnokov (90.+1 Galym), Orazov (72. Zabelin), Vukadinovic (90.+1 Gabaraev); Déblé (81. Zhumashev). Bemerkungen: Basel ohne Millar (Vaterschaft), Hitz, Dubasin, Avdullahu (alle verletzt), Adjetey (rekonvaleszent), Sigua (nicht spielberechtigt). – Verwarnungen: 44. Ilic (Foul), 45.+3 Zharynbetov (Rudelbildung), 45.+3 Calafiori (Rudelbildung), 62. Orazov (Unsportlichkeit) – Rot: 57. Barry (Hand auf der Linie), Gelbrot: 68. Calafiori. – Pfostenschuss: 62. Chesnokov. Conference League, 2. Qualifikationsrunde, Hinspiel: Derry City (Nir) – Kuopion PS (Fin) 2:1 (0:1); Der Gewinner des Duells wartet in der dritten Runde auf den Sieger aus Kostanay/Basel.

Und diesem Publikum – darunter 14 handgezählte Fans im Gästesektor – wurde eine Groteske geboten. Wie der FCB das Spiel nach einer locker herausgespielten 1:0-Pausenführung aus der Hand gab, wird als ein dunkles Kapitel in seinen europäischen Lebenslauf einfliessen.

Eine Mannschaft ohne Widerstandskraft

Was sich in den 20 Minuten bis zur 71. Minute und dem dritten Treffer für Tobol – einem abgefälschten Schuss – abspielte, spottet jeder Beschreibung. Da entglitt einer Mannschaft, die unter ihrem neuen Trainer Timo Schultz ungefestigt wirkt und keine Widerstandskraft aufbringen konnte, ein Spiel, das sie 52 Minuten im Griff hatte.

Dann unterlief Mittelstürmer Thierno Barry im eigenen Strafraum ein Foul. Ausgerechnet ihm, der am Samstag in St. Gallen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, der darauf eine wunderbare Antwort gefunden hatte: Ein trockener Flachschuss aus 20 Metern unten rechts in die Ecke bedeutete in der 25. Minute die Basler Führung.

Da war die Welt für Thierno Barry und die Rotblauen noch in Ordnung: Der Mittelstürmer jubelt über das 1:0, sein erstes Tor für Basel. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Wenig bis nichts hatte lange Zeit darauf hingedeutet, dass Tobol Kostanay bei aller Physis, die der Gegner in die Waagschale werfen konnte, dem FCB das Wasser reichen könnte. Und als Mirko Salvi in der 54. Minute den Elfmeter von Ramazan Orazov parierte, auch nicht.

Dann brachen alle Dämme. Drei Minuten später unterlief der eben noch gefeierte Salvi einen Ball und in der Folge rettete Barry in bester Goaliemanier auf der Linie. Allerdings mit den Händen. Rot und erneuter Penalty. Der ivorische Routinier im Tobol-Angriff, Serge Déblé trat an und verwandelte sicher.

Fünf weitere Minuten verstrichen, als das Unheil über den FCB endgültig hereinbrach. Erst krachte ein fulminanter Weitschuss an den Innenpfosten und mit dem anschliessenden, nicht weniger spektakulären Dropkick in den Torwinkel bügelte Orazov seinen Fehlschuss vom Punkt aus.

In doppelter Unterzahl nichts mehr zu bestellen

Noch einmal sechs Minuten später kassierte Riccardo Calafiori, der in der ersten Halbzeit schon für eine Rudelbildung Gelb gesehen hatte, den Platzverweis für einen Ellbogenschlag.

24 Bilder 24 Bilder Timo Schultz begrüsst in seinem ersten Spiel im Joggeli Tobol-Trainer Milic Curcic. Marc Schumacher / freshfocus

In doppelter Unterzahl hatte Tobol trotz seiner limitierten fussballerischen Mittel leichtes Spiel und gab der FCB ein fast schon bemitleidenswertes Bild ab. Dass sich dann auch noch der nächste Youngster, Finn van Breemen einen kapitalen Ballverlust leistete und der Abschluss von Islam Chesnokov durch Arnau Comas unhaltbar abgefälscht wurde, passte ins Bild.

«Die zweite Halbzeit war ein Desaster», sagte Wouter Burger nach dem Abpfiff, und Timo Schultz räumte nach seiner Pflichtspiel-Premiere im St. Jakob-Park ein: «Wir hatten den Gegner komplett im Griff, aber drei, vier Aktionen haben das Spiel gekippt. So habe ich das auch noch nie erlebt. Natürlich wird es jetzt in einer Woche in Kasachstan sehr, sehr schwer.»

An die Adresse von Barry und Calafiori gerichtet meinte er, die Platzverweise seien unnötig gewesen. Und er monierte: «Da müssen wir uns besser im Griff haben.»

Eine Prise Hoffnung an diesem Abend versprühte Michael Lang: «Vor wenigen Wochen standen noch im Halbfinale, jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand. Aber wir haben schon oft Moral bewiesen.»