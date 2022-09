Handelsregister Der FCB hat eine neue Tochter Mit einem allgemein gehaltenen Zweck hat der FC Basel die «FC Basel Community AG» gegründet. Konkrete Vorhaben hat der FCB noch nicht, möglicherweise kann die neue Tochtergesellschaft schon bei der Stadionmodernisierung hilfreich sein.

Die rotblaue Vereins- und Firmenfamilie hat ein Mitglied mehr - die FC Basel Community AG. zvg

Mit einem Aktienkapital von 100'000 Franken hat der FC Basel beim Handelsregister die FC Basel Community AG eintragen lassen. Deren Zweck sieht standardmässig so gut wie jegliche Aktivitäten in In- und Ausland vor, und die Verwaltungsräte sind deckungsgleich jene der FC Basel Holding AG, also David Degen als Präsident, Dan Holzmann sowie Ursula und Andreas Rey.

Auf Nachfrage heisst es vom FCB, die neue, hundertprozentige Tochter unter dem Holding-Dach solle kreative und zukunftsorientierte Projekte möglich machen und gleichzeitig soll diese Ausgliederung für eine bessere Trennung und finanzielle Abgrenzung sorgen zum Kerngeschäft der FC Basel 1893 AG, dem Profifussballbetrieb.

Was unter die neuen Ideen fallen könnte, dazu machte der FCB keine konkreten Angaben, auch nicht dazu, was unter «Erbringung von IT-Dienstleistungen» oder Beteiligungen zu verstehen ist. Vorstellbar ist, dass ein solches Vehikel auch im Zuge der anstehenden Sanierung und Modernisierung des St. Jakob-Park genutzt werden könnte. Denn die dürfte auch den FCB einiges kosten.