Super League Torlos in Genf: Der FC Basel tritt auf der Stelle Nach munteren Systemumstellungen, aber einem mauen Spiel resultiert aus dem Gastspiel in Genf ein 0:0, und weil die Konkurrenz es nicht besser macht, bleibt nach der elften Runde alles beim Alten.

1Nicht zum anschauen: Dan Ndoye, der die beste Basler Chance in Genf liegen lässt. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Es war ein ziemlich trostloser Sonntag in der Super League mit drei Unentschieden, wobei die Zuschauer in St. Gallen wenigstens zwei Tore geboten bekommen haben. Der torlose Beitrag des FC Basel ist das 0:0 in Genf beim Tabellenzweiten. Und weil Spitzenreiter YB beim FC Zürich auch nicht über ein 0:0 hinauskommt, bleibt in der Rangliste alles beim Alten.

Der FCB kann immerhin für sich reklamieren, ein zweites Mal in dieser Saison zu Null gespielt zu haben (nach einem 0:0 daheim gegen die Young Boys). Und gegen Servette ist er nun seit sieben Spielen ungeschlagen (drei Siege, vier Remis). Er läuft gegen die Genfer jedoch auch weiterhin seit 2013 einem Auswärtssieg hinterher. Und bringt es seit 2019 und der Rückkehr der Grenats in die höchste Liga auf vier Unentschieden und drei Niederlagen.

Das Telegramm Servette Genf - FC Basel 0:0 Servette - Basel 0:0 Stade de Genève. – 10’482 Zuschauer. – SR Urs Schnyder. - Tore: Keine.

Servette: Frick; Diallo, Rouiller, Vouilloz, Clichy; Douline (86. Cespedes); Antunes (78. Valls), Cognat (86. Lélé Diba); Stevanovic, Fofana (67. Pflücke), Kutesa (78. Días).

Basel: Hitz; Comas, Frei, Pelmard; Lang, Xhaka (61. Amdouni), Calafiori (46. Katterbach); Diouf, Burger (46. Ndoye); Zeqiri (61. Kade), Augustin (Fink).

Bemerkungen: Servette ohne Sawadogo (gesperrt), Bedia, Behrami, Crivelli, Rodelin und Severin (alle verletzt). – Basel ohne López, Males, Marchand und Tushi (alle verletzt), Szalai (kein Aufgebot), Vogel, Essiam, Chipperfield (alle U21). – Verwarnungen: 9. Calafiori (Foul). 10. Augustin (Foul). 19. Comas (Foul). 80. Douline (Foul).

Beim letzten Erfolg am See gab der Stürmer Alex Frei noch die Vorlage zu Siegtreffer (von Aleksandar Dragovic) und der heutige Klubchef David Degen drückte die Ersatzbank. Als Cheftrainer liess sich Frei neun Jahre später zum Ende einer anstrengenden Woche mit der Reiseroute Basel-Lugano-Basel-Bratislava-Genf-Basel etwas einfallen .

«Wollten mal mit zwei Stürmern beginnen»

Man werde einen FCB erleben, wie man ihn noch nicht gesehen hat, liess Frei kurz vor dem Anpfiff verlauten, was bedeutete: Er schickte seine Mannschaft in einer 3-5-2-Grundordnung aufs Feld. Eine Systemumstellung, die er in Bratislava eigentlich noch für aktuell zu viel des Guten an ständiger Veränderung bezeichnet hatte.

Nicht Fisch, nicht Fleisch: Alex Frei an der Seitenlinie im Stade de Genève, wo er Personal und System wechselt. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

In Genf spielte Fabian Frei zentral in einer Dreierkette zwischen Andy Pelmard und Arnau Comas. Im kompakten Mittelfeld deckten Michael Lang und Riccardo Calafiori die Seiten ab. Und vorne tummelten sich Jean-Kévin Augustin und Andi Zeqiri. Die Überlegung des Trainers: Mehr Druck erzeugen. Und: «Wir haben eigentlich sehr gute Stürmer und wollten mal mit zwei Sturmspitzen beginnen. Da ich kein Befürworter des 4-4-2 bin, mussten wir eine Lösung finden.»

Torchancen? Fehlanzeige

Nach 19 Minuten hatten Calafiori, Augustin und Arnau Comas die gelbe Karte gesehen. Und Mitte des ersten Durchgangs waren die Gastgeber vor knapp über 10'000 Zuschauern dem Führungstor nicht fern. «Wir haben ein bisschen den Faden verloren», meinte Frei, zwingende Torchancen gab es jedoch weder hüben noch drüben, weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit.

11 Bilder 11 Bilder Enge Zweikämpfe im Stade de Genève: Jean-Kevin Augustin gegen David Douline. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Zwei Genfer Schüsse aufs Basler Tor – mehr war da nicht, wobei der Schuss von Alexandre Patricio in der Nachspielzeit, den Marwin Hitz mit der Fingerkuppe um den Pfosten lenkte, das Gefährlichste war. Der FCB hatte sechs Abschlüsse, einen davon aufs Tor und die beste Gelegenheit der Partie versiebte Dan Ndoye auf schöne Vorarbeit von Bradley Fink. Da waren auch schon 88 Minuten vorbei, womit einiges über Qualität und Unterhaltungswert der Partie gesagt ist.

Aus der Pause kam der FCB ohne den angeschlagenen Wouter Burger, ohne und den gelbrot-gefährdeten Calafiori und mit altem System. Freis Begründung: «Ich hatte das Gefühl, dass wir im 3-5-2 nicht die Sicherheit hatten wie gewohnt.»

Das Offensivspiel geht dem FCB schwer vom Fuss

So neutralisierten sich nach Seitenwechsel zwei Mannschaften weitgehend in einem intensiven, von vielen Zweikämpfen geprägten Match. Servette liess erkennen, warum es aktuell die zweitbeste Defensive hat und der FCB, dass ihm die Offensive schwer vom Fuss geht.

Die Systemumstellungen, die Alex Frei munter vorgenommen hat und die Personalrochaden, die angesichts des Programms unerlässlich scheinen, kann man zwar als Flexibilität deuten, in der Tabelle tritt der FCB jedoch auf der Stelle.

Wie aber eine Mannschaft aussieht, der es richtig dreckig geht, kann am Donnerstag im Joggeli besichtigt werden. Dann kommt der FC Zürich, der amtierende Meister (sagt man das noch?), der gegen YB zwar zu einem Achtungserfolg gekommen ist, am Tabellenende aber echte Trübsal bläst.