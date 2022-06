Transfers In Zeki Amdouni zieht der FC Basel einen dicken Fisch aus dem heimischen Teich an Land Der Basler Transfer-Freitag: Das verheissungsvolle Stürmertalent Zeki Amdouni wird für zwei Jahre von Lausanne-Sport ausgeliehen, der erst 16-jährige Adriano Onyegbule erhält einen Dreijahresvertrag und Heinz Lindner landet in Sion.

Demnächst gemeinsam mit Andy Pelmard und Fabian Frei in Rotblau: Zeki Amdouni, hier im Dezember mit Lausanne in Basel. Freshfocus

Inter Mailand oder FC Liverpool, Real Madrid oder Juventus Turin sowie jüngst Paris Saint-Germain und der FC Barcelona – der FC Basel hat sich unter seinem starken Mann David Degen und mit dessen ganzer Kompetenz als (ehemaliger) Spielerberater in den vergangenen zwölf Monaten in den Jugendreservaten der ganz grossen Klubs bedient. Um nun zum ersten Mal auf dem heimischen Markt zuzuschlagen: Mohamed Zeki Amdouni, der sich vergangene Saison einen Namen bei Lausanne-Sport gemacht hat, auch wenn er mit den Romands abgestiegen ist, kommt zum FCB.

Am Freitagabend hat der FCB die seit längerem schwelenden Gerüchte bestätigt: Amdouni wird für zwei Jahre ausgeliehen, und Basel besitzt eine Kaufoption. Einschlägige Quellen beziffern Amdounis Transferwert mit zwei Millionen Franken.

15 Tore in 38 Spielen für Lausanne-Sport

Vermutlich wird in der Vereinbarung mit Lausanne-Sport ein anderer, höherer Betrag festgehalten sein. Der FCB nimmt jedenfalls eine der heissesten Aktien des Schweizer Marktes in sein Portfolio auf. Der 21-jährige Amdouni – in Genf gebürtig, bei Servette, Meyrin und Etoile Carouge grossgeworden und schon in der Challenge League bei Stade Lausanne-Ouchy verhaltensauffällig – spielt mit seinen 1,85 Metern Körpergrösse Mittelstürmer oder hängende Spitze und erzielt seine Tore mit links wie rechts, per Kopf sowie vom Elfmeterpunkt.

15 Tore in 38 Einsätzen stehen 2021/22 zu Buche; seine zwölf in der Liga machten einen Drittel aller Lausanner Treffer aus.

Das hat den Sohn eines türkischen Vaters und einer tunesischer Mutter begehrt gemacht. Murat Yakin berief ihn zuletzt für das Nationalteam, reglementarisch festgespielt hat sich Amdouni aber noch nicht beim SFV, für dessen U21-Auswahl er zehnmal gespielt hat (sechs Tore).

Amdouni lässt wissen, was ihn vom Schritt nach Basel überzeugt hat: «Gute Gespräche mit der sportlichen Leitung haben mir einen stimmigen Plan für den weiteren Verlauf meiner Karriere aufgezeigt.»

Über die Stationen Etoile Carouge, Lausanne-Ouchy und Lausanne-Sport in den Vordergrund gestürmt: Zeki Amdouni, neu beim FC Basel. Freshfocus

«Sehr glücklich» sei man, sagt Philipp Kaufmann, «einen jungen und talentierten Schweizer Stürmer verpflichten zu können.» Der FCB-Kaderplaner erklärt gleichzeitig die Transferanstrengungen in diesem Mannschaftsteil für abgeschlossen: «Mit seinen Fähigkeiten sind wir überzeugt, dass unsere Offensive nun optimal aufgestellt ist, um die neue Saison erfolgreich zu gestalten.»

Dreijahresvertrag für Onyegbule

Ausserdem hat der FCB Adriano Onyegbule für drei Jahre an sich gebunden. Am Donnerstag feierte der offensive Mittelfeldspieler seinen 16. Geburtstag, was ihm laut den Statuten erlaubt hat, an diesem Freitag einen Profivertrag beim FC Basel zu unterschreiben.

Adriano Onyegbule im Trainingslager des FC Basel am Tegernsee. Freshfocus

Onyegbule ist in Würzburg geboren, hat nigerianische Wurzeln, stammt aus dem Talentstall von RB Leipzig, hat seit Vorbereitungsstart beim FCB mittrainiert und im Testspiel gegen Xamax (3:0) ein Tor erzielt. Das hat Cheftrainer Alex Frei und andere offenbar so überzeugt, dass es zur festen Übernahme des deutschen U16-Nationalspielers gekommen ist, der für sein Alter eine erstaunliche Postur besitzt.

Lindner findet in Sion Unterschlupf

Nicht mehr zum FC Basel gehört Heinz Lindner. Der FC Sion wird den 31-jährigen österreichischen Nationalkeeper übernehmen. Kommuniziert werden soll dieser Transfer – mit dem eine Kuh vom Eis kommt – auf Wunsch der Sittener jedoch erst am Montag.

Seit geraumer Zeit stand im Raum, dass FCB-Chef David Degen nicht auf den Torhütertyp Lindner steht. Mit der Verpflichtung von Marwin Hitz (aus Dortmund) wurde Lindner mitgeteilt, dass er sich trotz tadelloser Leistungsbilanz und enormer Sympathiewerte bei den Fans einen neuen Klub suchen könne.