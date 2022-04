Die wichtigsten Aussagen David Degen über die finanzielle Zukunft des FCB: «Eine Partnerschaft, um an Geld zu kommen, ist kein Thema» Im Rahmen der Bilanz-Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 äusserte sich FCB-Mitaktionär David Degen über die finanzielle Absicherung des Vereins, diesbezügliche Unterstützung der Aktionäre sowie zu den Fragen nach den vakanten Posten des CEOs und Sportchefs.

Erachtet das neuerliche Erreichen der Conference-League-Gruppenphase als Pflicht - auch, weil der FC Basel die rund zehn Millionen Franken, welche daraus resultieren würden, braucht, um finanziell gesünder da zu stehen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

David Degen präsentiert sich an der Bilanz-Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 lange ruhig und zurückhaltend. Er lässt CFO Mirko Brudermann die Kennzahlen und den Verlust von 14,4 Millionen Franken erklären (siehe oben). Der Mit-Aktionär des FC Basel klärt dann aber auch noch einige – nicht nur finanzielle – Fragen. Degen äusserst sich vor den Medien über ...

... die Personalkosten:

«Die Personalkosten könnten sicher noch ein Stück tiefer sein. Wir müssen das Ziel haben, eine vernünftige Kosten-Ertrags-Struktur zu haben. Wir zahlen meiner Meinung nach im Vergleich zur Konkurrenz in der Super League und im Vergleich zum Ausland noch immer zu hohe Löhne.

In der Vergangenheit wurde in Basel für alte Spieler viel bezahlt, für Junge wenig. Die im Sommer auslaufenden Verträge sind beispielsweise teurer als die, die wir jetzt gemacht haben. Neue Verträge müssen in ein Format passen, in ein Lohnniveau. Wenn es den Spielern nicht gefällt, müssen sie zu einem anderen Verein gehen.»

... die finanziellen Möglichkeiten und Absicherungen des FCB:

«Es ist für alle von uns Aktionären ein langfristiges Projekt. Klar spiegeln wir alle Szenarien, aber wir wissen auch, dass wir zurück zur Vernunft und jeden Franken umdrehen müssen und ihn nur dann ausgeben können, wenn er auf dem Konto ist. Wenn immer jemand Geld einschiessen muss, ist das ein Rattenschwanz.

Das geht nicht. Ausser man hat einen Mäzen, aber das ist nicht die Zukunft des FCB. Auch eine Partnerschaft, um an Geld zu kommen, ist kein Thema. Wenn es aber einen Verlust gibt, muss man Sanierungsmassnahmen ergreifen und das werden wir Aktionäre tun. Der Verein muss jetzt aber gesund werden.»

... sein erstes Jahr:

«Wir wussten, dass es schwierig werden wird, aber dass es ein Seiltanz ist, das haben wir vielleicht nicht gerade erwartet. Die Erwartungshaltung ist einerseits, dass wir Meister werden und die Champions League erreichen, andererseits, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, vernünftig umgehen. Wir arbeiten hart daran, wieder zu den Erfolgen zu kommen, die wir hier früher hatten. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann wieder Champions League spielen können. Dafür arbeiten wir hart.»

... die budgetierte Conference-League-Teilnahme:

«Wenn man die Gegner in der Qualifikation anschaut, dann müssen wir es einfach in die Gruppenphase schaffen. Das ist der Anspruch, den wir an die sportliche Führung und den Coach haben müssen. Mit Losglück kann man in diesem Wettbewerb weit kommen. Wir haben gesehen, dass es ein Einnahmequelle ist, und auch deshalb muss es ein Ziel sein, dort regelmässig dabei zu sein.»

... die künftige Transferstrategie:

«Wir sind kritisiert worden für die Leihtransfers, aber das hat alles seinen Sinn. Weil wir zurück zur Demut müssen. Wir können nicht nur leben in der Hoffnung auf hohe Transfererlöse. Wir beobachten den Markt seit Monaten. Manchmal gibt es Schnäppchen, manchmal ein Leihgeschäft. Es kommt auf Konstellationen und Opportunitäten an.

Es ist aber wieder ein Sommer ohne Covid, ein paar Klubs sind finanzstark. Darum müssen wir schneller und besser arbeiten, im Scouting zulegen, im Nachwuchs. Das sind die Kernkompetenzen, die wir haben müssen, damit die Zukunft rosig aussieht.»

... die vakanten Posten des Sportchefs und CEOs:

«Nach einem Sportchef halten wir seit Monaten Ausschau. Aber es muss der Richtige sein, einer, der zum FCB passt. Wir machen keinen Schnellschuss. Beim CEO lassen wir uns enorm Zeit. Wir haben sehr gute Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die jetzt alle mehr Verantwortung tragen in ihren Bereichen.

Es ist möglich, dass es jemand aus diesem Kreis wird. Wir schauen jetzt, was die nächsten Monate passiert.» (Kommunikationsdirektor Remo Meister ergänzt, dass die neue Geschäftsleitung im Gremium aktuell sehr gut mit den Aktionären zusammenarbeite.)

... den Trainerposten:

«Wir werden die Situation in den nächsten Wochen analysieren, Gespräche aufnehmen und Entscheidungen treffen. Natürlich sind Resultate etwas vom Entscheidendsten. Aber ein FCB-Coach muss nicht nur Resultate liefern und in der Offensive attraktiven Fussball spielen lassen, sondern auch Junge entwickeln.»