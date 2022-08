Super League Das 0:2 des FCB daheim gegen Lugano: Ein Rückschlag mit grotesker Note Der FC Basel verliert gegen den FC Lugano durch Gegentore in der 90. sowie 94. Minute und klebt sieglos im Startblock fest. Die massive Chancenverschwendung legt offen: Da wurde viel Talent zusammengekauft, aber auf die Lieferung von Torgefahr wartet man in Basel noch.

Der Nackenschlag in der 90. Minute: Boris Babic drückt zum 0:1 ein, Marwin Hitz, Sergio López und Andy Pelmard schauen zu und in der Muttenzerkurve ist den Fans das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Freshfocus

Spiele wie diese hat Gustav Nussbaumer in den zurückliegenden 54 Jahren sicher einige erlebt. Spiele, in denen der FC Basel überlegen war und die dennoch verloren gingen. Als am Sonntag in der 54. Minute dieser Gusti für seine Verdienste um den Verein mit einer Hommage und dem sinnigen Slogan «Zwischen Tiefschlägen und Meisterhoch» von den knapp 20000 Zuschauern im Joggeli gefeiert wurde, da hätte sein FCB längst klar führen müssen gegen den FC Lugano. Und anschliessend reihten Sayfallah Ltaief (60.), Andy Diouf (72.) und auch noch Darin Males (82.) Pfosten- und Lattenschüsse aneinander.

Gemessen an den Chancen, die der FCB besass, an den 26:8 Torschüssen, die gezählt wurden, angesichts der Überlegenheit ist es grotesk, was in den letzten Momenten der Partie passierte: Ltaief verliert den Ball, Trainer Alex Frei bekommt einen Tobsuchtsanfall, weil das Unheil ahnend. Den Konter in Überzahl schliesst der eingewechselte Boris Babic zum 0:1 ab und oben auf der Tribüne vergräbt Klubchef David Degen das Gesicht in seinen Händen.

Das Telegramm FC Basel – FC Lugano 0:2 (0:0) St.-Jakob-Park – 19 888 Zuschauer – SR Alessandro Dudic. – Tore: 90. Babic (Celar) 0:1, 94. Mahoumd (Doumbia) 0:2. Basel: Hitz; López, Pelmard, Adams Nuhu, Katterbach; Xhaka (63. Frei), Diouf (86. Szalai); Ndoye (63. Millar), Amdouni (81. Males), Ltaief; Zeqiri (63. Burger).

Lugano: Saipi; Arigoni,Daprelà, Ziegler, Valenzuela; Bislimi (60. Mahmoud), Doumbia, Sabbatini; Mahou, Celar (72. Haile-Selassie), Bottani (83. Babic). Bemerkungen: FCB ohne Augustin, Essiam, Sène (verletzt), Chipperfield, Fernandes, Marchand, Padula (ohne Aufgebot), De Mol, Kade, Vogel, Tushi (U21). Lugano ohne Aliseda, Facchinetti, Kreshnik (verletzt), De Queiroz, Molino (ohne Aufgebot). – Verwarnungen: 4. Arigoni (Foul), 32. Xhaka (Foul), 87. Valenzuela (Foul), 92. Saipi (Zeitspiel) – Pfosten- und Lattenschüsse von Ltaief (60.), Diouf (72.), Males (82.). – Vor dem Spiel wird Teammanager Gusti Nussbaumer nach 54 Jahren verabschiedet.

Das 0:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit machte die Pleite komplett. Diesmal durfte Ousmane Doumbia, den die Tessiner dem Meister FC Zürich abgeluchst haben, unbehelligt übers Spielfeld marschieren, um Hadj Mahmoud aufzulegen.

Es ist müssig, all die Chancen aufzuzählen, die sich dem FCB gegen ein ultradefensives Lugano boten. Fakt ist, dass er ein Problem damit hat, sein gepflegtes Spiel in Tore umzumünzen. Deshalb hat er noch keine seiner vier Partien in der Super League gewonnen, steht er – notabene mit acht Punkten Rückstand zu Spitzenreiter YB – mit einem Spiel weniger an drittletzter Stelle. Und der Schwung, den man aus dem Europacup mitnehmen wollte, ist fürs Erste verpufft.

10 Bilder 10 Bilder Der Ewige Gusti hört auf. Nach 54 Jahren im Verein wird Gusti Nussbaumer von der Mannschaft und den Fans verabschiedet. Marc Schumacher / freshfocus

Das Lamento danach klang bei Taulant Xhaka so: «Die Chancenverwertung ist das einzige, was wir uns vorwerfen können.» Und Noah Katterbach meinte: «Es kann nicht sein, dass wir so viele Chancen liegenlassen.» So ein Spiel – das war einhellige Meinung – darf der FC Basel nicht verlieren.

«Die Gier und Wille vor dem Tor geht uns ab»

Und doch ist es so, dass man solche Rückschläge mit einkalkulieren muss. Der FCB hat viel Talent zusammengekauft, aber auf die Lieferung von echter Torgefahr wartet er noch.

Oder, wie es Alex Frei, der einstige Torjäger vor dem Herrn, formulierte: «Die Gier und der Wille, das Tor zu machen, geht uns ab.» Das letzte Element, so der Trainer, fehlt im Mosaik dieser Mannschaft, und Frei beginnt sich darüber zu nerven: «Es bringt nichts, zu sagen, man hat gut gespielt und am Ende des Tages hast du keine Punkte. So funktioniert es nicht.»

An den Pranger stellen wollte er selbstredend niemanden, er hätte ja auch fast ausnahmslos jeden seiner Spieler an den Ohren ziehen können. Aber Frei sagt auch: «Ich werde mich in der Öffentlichkeit immer schützend vor die Mannschaft stellen, intern ist der Ton aber wesentlich anders.»

Irgendwann, so Frei, müsse es «anhängen», und er spürt, dass das nicht ewig dauern kann: «Es wäre an der Zeit.» Die bevorstehende Woche bietet wieder wenig Zeit, um zum Beispiel am Abschluss feilen zu können. Nach dem Sofia-Trip geht es im Schweizer Cup gegen Allschwil, und die nächste Aufgabe in der Liga ist der FC Zürich, der ähnliche Symptome wie der FCB aufweist. Ein echter Krisengipfel also.

Mattia Croci-Torti: Leiden und feiern in Basel. Imago

«Wir haben gelitten und Glück gehabt»

Und die Luganesi? Zogen von dannen und wussten selbst nicht recht, wie ihnen geschehen war. «Wir haben gelitten und wir haben Glück gehabt», räumte Trainer Mattia Croci-Torti ein. Das letzte Mal, dass Lugano mit zwei Toren Unterschied in Basel gewonnen hat, liegt zurück in einer Zeit, da hat Gusti Nussbaumer noch einen mächtigen Schnauzbart getragen. Sehr lang ist das her, an einem Dezember-Tag 1998 war das.