FC Basel Doppelwechsel im Trainerteam: Favé ersetzt Andermatt und ein neuer Athletik-Trainer kommt Der FC Basel verpflichtet für die kommende Saison einen neuen Co- und einen neuen Athletik-Trainer. Dafür müssen zwei andere weichen.

Loic Favé (links) wird auch beim FCB Co-Trainer von Timo Schultz. Bild: Imago

Zehn Tage nach der Verkündung, dass Timo Schultz in der kommenden Saison neuer FCB-Trainer wird, ist jetzt auch klar, mit welchem Trainerteam der Ostfriese die Aufgabe angeht. Schultz bringt gleich zwei Landsmänner mit nach Basel. Das hat der FCB am Montagabend in einem Communiqué bestätigt.

Zum einen bringt Schultz mit Loic Favé einen eigenen Co-Trainer und Vertrauten mit. Und auch im Athletikbereich hilft Schultz mit Johannes Wieber in Zukunft ein Deutscher.

Favé ist 30 Jahre alt und assistierte Schultz bereits in zweieinhalb Jahren beim FC St. Pauli. Er spricht auch französisch und kann daher gut mit dem frankophonen FCB-Block kommunizieren. Wieber ist 50 Jahre alt und verantwortete zuletzt den Bereich Athletik und Rehabilitation bei Borussia Dortmund.

Rekelhof verlässt den FCB

Die beiden Neuen sorgen auch für zwei Abgänge. Athletiktrainer Bjorn Rekelhof wird den FCB nach nur einem Jahr wieder verlassen. Gemäss Communiqué auf eigenen Wunsch. Und auch Martin Andermatt wird nicht mehr als Co-Trainer fungieren. Der 61-Jährige soll dem Verein aber erhalten bleiben. In welcher Funktion ist aktuell Bestand von Gesprächen.

Dafür bleibt Davide Callà und kann den drei neuen bei der Integration in Basel ebenso helfen wie Goalie-Trainer Gabriel Wüthrich. Das Trainerteam für die kommende Saison steht. Am 21. Juni wird es die Mannschaft zum Trainingsauftakt empfangen, ehe es nach Seefeld ins Trainingslager geht.