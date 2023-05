FC Basel Marwin Hitz: Kritik am Schiri und Selbstkritik FCB-Goalie spricht nach dem 1:1 gegen Lugano davon, dass die Mannschaft auf dem Zahnfleisch geht. Er geht mit dem Schiedsrichter ins Gericht, spart aber auch nicht mit Kritik an sich und dem Team.

Mit dieser Monsterparade gegen den Luganesi Mohammed Amoura bewahrt Marwin Hitz in der Nachspielzeit einer in den letzten Minuten überkochenden Partie vor einer Niederlage. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Wieder eine Riesenaufregung zum Schluss, wieder der Schiedsrichter im Mittelpunkt, wie schon gegen Zürich. Was liegt Ihnen heute auf dem Herzen?

Marwin Hitz: Vor allem das Ergebnis. Wir wussten, dass es schwer wird und haben eigentlich genauso gespielt wie gegen die Fiorentina, weil einfach die Kraft nicht reicht und auch nicht die Zeit, um etwas anderes einzustudieren. Es war über weite Strecken einigermassen okay, alle haben probiert, ans Limit zu gehen. Dass es nicht zum Sieg gereicht hat, ist natürlich bitter. Auch wenn er vielleicht gar nicht verdient gewesen wäre.

Und dann?

Sind wieder Sachen passiert, die sich wiederholen. Ich will eigentlich gar nichts dazu sagen. Wir reden nicht über Fehlentscheidungen, sondern darüber, wie der Schiedsrichter kommuniziert. Ich glaube, ihm hat es wieder grossen Spass gemacht, das Spiel auf seine Art und Weise zu leiten. Es war ja ein einfach zu leitendes Spiel mit wenig kniffligen Szenen, mit wenig Emotionen. Fast zu wenig für meinen Geschmack in einem so wichtigen Spielen für beide Mannschaften.

Es war sehr laut im Kabinentrakt. Was war los?

Man darf ja nicht einmal an die Türe zur Schiedsrichterkabine klopfen. Wieso nicht? Ein Mensch versteckt sich meistens, wenn er etwas zu verbergen hat. Es ist eine Katastrophe.

Was genau wird Lukas Fähndrich denn nun von FCB-Seite vorgehalten?

Ich weiss nicht genau, was wann passiert ist. Ich habe nur von einigen Spielern gehört, dass die Art und Weise der Kommunikation unter der Gürtellinie gewesen ist. Und das stimmt mich traurig. Denn es geht nur miteinander.

Und wieder kassiert der FCB einen Platzverweis, diesmal Gelb-Rot für Calafiori.

Vermutlich zurecht. Ich hab von weit hinten nur ein Getümmel gesehen. Es ist völlig unnötig und schwierig zu akzeptieren. Denn wir gehen auf dem Zahnfleisch. Man kann das auch nicht auf Jugendlichkeit schieben, denn wir hatten das ja gerade erst. Daraus muss man lernen. So aber schadet man der Mannschaft und dem Image des Vereins.

Wie sehen Sie das Gegentor?

Es war ein unnötiges Foul, dann ist der Freistoss relativ lange in der Luft, gegen die Sonne. Ich weiss nicht, ob ich mehr riskieren muss zum Rauslaufen.

Immerhin haben Sie dann den Punkt noch festgehalten.

Na ja, es wäre unglaublich gewesen, hätten wir noch verloren. Aber so frei darf der Gegenspieler einfach nicht an der Mittellinie stehen.

Und als kleine Pointe des Tages hat der FCB dennoch einen Platz gutgemacht.

Also eigentlich ein wunderbarer Nachmittag. Aber wir haben gegen Florenz viel Kraft und Emotionen liegenlassen. Ich selbst habe auch noch nie so lange gebraucht, um eine Niederlage wegzustecken.