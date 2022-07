FC Basel Nur 1:1 in Winterthur und schon weiss der FCB, wie hoch die Messlatte für ihn liegt Gegen den Enthusiasmus-Fussball des Aufsteigers findet erst Wouter Burger in der 70. Minute eine Lösung und Chefcoach Alex Frei muss feststellen, dass seine Mannschaft noch lange nicht so weit ist, wie man sich das in Basel vorstellt.

Sein Tor zum 1:1 reicht dem FC Basel nur zu einem Punkt beim Saisonstart in Winterthur: Wouter Burger. Manuel Geisser

Man muss sich nicht wundern darüber, was am Samstagabend in Winterthur passiert ist. Hier der kleine Aufsteiger, der mit all seinem – völlig berechtigten – Kultgedöns nach 37 Jahren wieder erstklassig ist und offenbar parat, die Super League aufzumischen. Dort die Branchengrösse FCB, die sich viel vorgenommen hat – am Ende aber über ein Unentschieden froh sein muss.

8400 Menschen bevölkerten die ausverkaufte Schützenwiese, dieses Kleinod von Fussballstadion inmitten der Stadt, und der FC Basel löste sogleich unfreiwillig ein, was sein neuer Cheftrainer, der Winterthurer Aufstiegscoach Alex Frei vorhergesagt hatte: «Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber wir werden über den Verlauf dieser Partie entscheiden und nicht der FC Winterthur.»

Es brauchte einen ungenauen Rückpass von Fabian Frei, der erstmals als offizieller Captain die Binde trug, ein verlorenes Duell von Andy Pelmard gegen den gebürtigen Basler Roman Buess sowie ein mangelhaftes Zweikampfverhalten von Nasser Djiga, der - wie schon im Testspiel gegen den HSV – in höchster Not viel zu schnell zur Grätsche ansetzte und am Boden keine Chance mehr hatte, den gewitzten Samir Ramizi am überlegten Abschluss zu hindern.

144 Sekunden waren da erst verstrichen, Winterthur endgültig zur Festhütte geworden und der FCB präsentierte sich so wie gekannt: Er tat sich schwer gegen einen Gegner, der mit zwei sauber arbeitenden Viererketten die Räume versiegelte. Dass erstaunt ebenso wenig, denn in Alex Freis erster Startelf figurierten neun Spieler aus dem alten Stamm.

Der Ballbesitz jener Sorte, die Alex Frei nicht sehen will

Der hat sich vergangene Saison mit 17 Remis im Rekordbuch der Super League verewigt und macht nun nahtlos weiter. Das neue pyjamafarbene Auswärtsoutfit passte zum müden und statischen Spielaufbau. Und die 65 Prozent Ballbesitz (bei ausgeglichener Schussbilanz von 15:15 sowie 11:3 Eckbällen für Winterthur) waren mehrheitlich von der Sorte, die Frei eigentlich nicht sehen will, wie er unlängst im bz-Interview unterstrichen hatte: «Ich brauche nicht langweiliges Geschiebe ohne Raumgewinn. Mir geht es um intelligenten Ballbesitz.»

Eine Freistossvariante, ein Schuss von Noah Katterbach, den Jozef Pukaj, einer der vielen Ex-Basler im Team der Gastgeber, an den Querbalken lenkte. Ein Abpraller, den Zeki Amdouni beim Debüt als FCB-Mittelstürmer nicht verwerten konnte. Zwei Strafraumszenen, über die zumindest aus Basler Perspektive gerne diskutiert worden wäre – mehr war da jedoch nicht im ersten Durchgang. Irgendwann als die Winterthurer mit ihrem Enthusiasmus-Fussball eine Serie an Cornern herausholten, schlug der Trainer die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Der Moment wo du denkst: Wäre ich doch bei Winti geblieben #rotblaulive pic.twitter.com/Ucn8qdw9Nl — Sandra Eichenberger (@sandi_ra) July 16, 2022

Eine kleine Spitze konnte sich Alex Frei ob des untätigen Videoschiedsrichters nicht verkneifen («Da sitzen fünf irgendwo in Volketswil, und ich weiss nicht, ob die sich schnell ein Gipfeli holen gehen, keine Ahnung»), beeilte sich aber sogleich zu betonen, nie nach Ausreden zu suchen: «Der Typ bin ich nicht, ich suche nach Lösungen.»

Langs Einsatz , Burgers Ausgleich und die Parade von Hitz

Für den Ausgleich in Winterthur fand sich Wouter Burger in seiner stärksten Szene mit einem präzisen Abschluss aus 14 Metern nach Doppelpass mit Amdouni, der nach der Einwechslung von Adam Szalai eine wirkungsvolle Rolle hinter der Spitze spielte. Vorausgegangen war eine starke Ballrückeroberung von Michael Lang, der acht Minuten später noch einen drauflegte, als er in extremis Matteo di Gustos Grosschance mit einer Grätsche klärte.

Dieser Di Gusto, ein aus Vaduz geholter flaumbärtiger 21-Jähriger, hatte schon in der 56. Minute das 2:1 auf dem Fuss gehabt, war aber an Marwin «Heinz» Hitz gescheitert, dessen Abwehrreflex in der Lindner-Preisklasse lag. Hitz, der vor 14 Jahren sein letztes Spiel in der Schweiz in Winterthur bestritten hatte, ehe er in die Bundesliga wechselte, zog nach seiner Premiere im FCB-Dress ein zwiespältiges Fazit: «Wir haben kein gutes Spiel gemacht, sind aber die klar überlegene Mannschaft gewesen. Das einzige Problem, das wir hatten, waren die Einwürfe. Aber das lässt sich ja trainieren.»

Der Trainer sieht Gutes, hat aber auch eine Mängelliste

Was der Routinier auch noch erkannt hatte: «Man hat nach dem Rückstand schon gespürt, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das einfach wegstecken.» Und ähnlich hin- und hergerissen äusserte sich auch Alex Frei:

«Was die Widerstandskraft und die Leidensfähigkeit anbelangt, war es richtig gut. Man hat einen FC Basel gesehen, der das Spiel drehen wollte. Und wenn man nicht gewinnen kann, darf man auch nicht verlieren. Es war okay für ein erste Spiel – aber auch nicht mehr.»

Seine Mängelliste war unter Strich dennoch lang und erinnerte an Lamenti aus jüngerer Vergangenheit: «Wir hatten Probleme beim Rhythmuswechsel, wir waren zu wenig präzis mit dem Ball und zu wenig konsequent auf den letzten dreissig Metern. Da hatten wir zu wenig Ideen und Kreativität.» Offensiv war es also auch in den Augen des Trainers zu wenig, und defensiv fand er für den indisponierten Pelmard, für den überforderten Djiga und den früh verletzten Katterbach eine milde Umschreibung: «Die jungen Spieler müssen noch reifer werden beim Verteidigen.»

Den Start in die Saison hat Frei mit einer emotional befrachteten Rückkehr an die Stätte, wo er vor acht Wochen noch als Aufstiegstrainer gefeiert worden war, hinter sich und den Beleg dafür, «dass der FC Winterthur eine Bereicherung für die Super League ist. Auf der Schützenwiese wird der eine oder andere noch Punkte liegen lassen – nicht nur der FC Basel».

Freis Fazit: «Wir sind noch nicht so weit, wie wir uns das vorstellen.» Wie hoch die Latte für den FCB liegt, haben die Young Boys mit ihrem 4:0 gegen Titelverteidiger FC Zürich markiert.