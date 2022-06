Ein Stürmer mit Leistungsausweis für den FCB

«Was sich am Freitag angedeutet hat (siehe unten), ist vom FC Basel am Samstagnachmittag bestätigt worden: Jean-Kévin Augustin wechselt mit einem Drei-Jahres-Vertrag und ablösefrei zum FCB.

Der in Paris geborene und aufgewachsene französisch-haitianische Doppelbürger hat zuletzt für den FC Nantes in der Ligue 1 gespielt (elf Kurzeinsätze in zwei Jahren, kein Tor) und auch wenn die Karriere des 25-Jährigen ins Stocken geraten ist, so ist er doch ein Angreifer mit Leistungsausweis: Elf Titel hat er gewonnen, gleich vier in der ersten Saison bei Paris St-Germain. Seine beste Phase erlebte er zwischen 2017 und 2019, als für RB Leipzig in der Bundesliga in 42 Spielen zwölf Treffer erzielte. Die Sachsen hatten kolportierte 16 Millionen Euro Ablöse für Augustin hingeblättert.

Augustin hat von der U16 an sämtliche U-Nationalmannschaften Frankreichs durchlaufen. Mit der U19 wurde er 2016 Europameister und war mit sechs Treffern bester Torjäger des Turniers.

Von Paris führte ihn sein Weg über Leipzig zur AS Monaco, Leeds United und Nantes, wo ihm die Folgen von Long Covid Probleme bereiteten. Nun will er in Basel neu durchstarten und sagt auf der Webseite des Klubs:

«Ich hatte viele gute Gespräche mit dem Club und insbesondere auch mit dem Cheftrainer. Alex Frei hat mir erklärt, wie er mit mir arbeiten will und mir einen Plan aufgezeigt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, auch dank den Gesprächen mit ihm. Er war ein grosser Stürmer und ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen.»

Auch beim FC Basel freut man sich über den Zuzug eines Mittelstürmers, der die Hoffnung auf einen Torgarant wie es Arthur Cabral war, erfüllen soll. Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt:

«Sein Talent und sein Potenzial liegen auf der Hand, das hat er vor allem am Anfang seiner noch jungen Karriere unter Beweis gestellt. Zusammen mit unserem Cheftrainer Alex Frei sind wir davon überzeugt, dass wir ihn wieder zu alter Stärke zurückführen können.»

Besagter Cheftrainer Alex Frei äussert sich geradezu euphorisch über Augustin:

«Ich freue mich enorm, dass Jean-Kévin bei uns ist. Er verfügt über unglaubliche Qualitäten und besitzt ein riesiges Potential. Unsere Aufgabe wird es nun sein, ihn wieder an das Niveau heran zu führen, auf dem er war und auch hingehört. Er kennt die Erwartungshaltung des Trainerstabs und weiss, was es bedeutet für diesen Club zu spielen. Und er weiss auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, die wir gemeinsam angehen werden.»