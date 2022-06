Aus U18-Trainer Morello wird ein Wicky-Assistent

Guiseppe Morello, der seit 2015 im Nachwuchsbereich des FC Basel gearbeitet und zuletzt die U18 trainiert hat, wechselt zu den Young Boys, wo der 36-Jährige dem Staff des neuen Cheftrainers Raphael Wicky angehört.

Der ausgebildete Sportlehrer spielte in seiner Aktivkarriere auch für YB: In der Saison 2010/11 gehörte er dem Kader der ersten Mannschaft an, kam aber vor allem im U21-Team zum Einsatz. Seine Karriere als Spieler führte ihn auch zu Thun, Biel, Old Boys, zum FC Basel sowie Concordia.

Mit der Verpflichtung von Morello sowie von Zoltan Kadar (55, kommt als Assistenzcoach von GC) ist der Trainerstaff der Young Boys für die kommende Saison komplett. Matteo Vanetta, zuletzt interimistischer Cheftrainer, und Harald Gämperle werden nicht mehr für YB tätig sein.